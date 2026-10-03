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Δύο νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη ασθενών με καρκίνο ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τον χαιρετισμό του στην Πορεία με τις Ροζ Φιγούρες στο παλαιό ΓΣΠ. Πρόκειται για την καταβολή μηνιαίου επιδόματος σε ευάλωτους ασθενείς, σε πρώτη φάση με καρκίνο του μαστού, κατά τη διάρκεια της θεραπείας και μέχρι 12 μήνες μετά, καθώς και για δωρεάν μεταφορά ασθενών από απομακρυσμένες περιοχές της επαρχίας Λευκωσίας προς τα ογκολογικά κέντρα.

Ακολουθεί αυτούσιος ο χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας:

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που συμμετέχω για ακόμη μια φορά στην πορεία. Το πιο σημαντικό, όπως υποσχέθηκα κατά την πρώτη πορεία που συμμετείχα, είναι κάθε φορά να προχωρούμε και να ανακοινώνουμε νέες πολιτικές.

Υπάρχουν πολλά θέματα, ξεκινώντας από τη διάγνωση, την ποιότητα και την ταχύτητα της αντιμετώπισης. Είναι θέματα που δεν μπορούν να εξαρτώνται από τον τόπο διαμονής καθενός ή από οικονομικά δεδομένα.

Την ίδια στιγμή υπάρχουν τα θέματα της αποκατάστασης, της ψυχολογικής στήριξης, τα θέματα της επιστροφής στην εργασία, στην καθημερινότητα και για αυτό τον λόγο χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση για αντιμετώπιση όλων αυτών των ζητημάτων.

Θεωρώ ότι η ίδρυση του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου και ο διορισμός του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα βοηθήσει τα μέγιστα να έχουμε αυτή την ολιστική προσέγγιση. Μια προσέγγιση που θα συνάδει με την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, τη θεραπεία, την έρευνα, την αποκατάσταση και την παρακολούθηση μετά τη θεραπεία.

Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, η Europa Donna είναι συνεργάτης μας, είναι συνοδοιπόρος και είμαι σίγουρος ότι αυτή η συνεργασία θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο με το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου.

Θα ήθελα με αφορμή τη σημερινή πορεία να ανακοινώσω δύο νέες παρεμβάσεις της Πολιτείας.

Η πρώτη παρέμβαση αφορά την απόφαση για καταβολή μηνιαίου επιδόματος σε ευάλωτους ασθενείς σε πρώτη φάση με καρκίνο του μαστού, για όσο διαρκεί η θεραπεία και μέχρι 12 μήνες μετά τη θεραπεία.

Η δεύτερη παρέμβαση αφορά τη δωρεάν μεταφορά ασθενών σε πρώτη φάση από απομακρυσμένες περιοχές της Επαρχίας Λευκωσίας προς τα ογκολογικά κέντρα στην πατρίδα μας.

Πρόκειται για δικές σας εισηγήσεις στις οποίες φυσικά ανταποκρινόμαστε.

Προτού ολοκληρώσω, επιτρέψτε μου μια ειδική αναφορά στη Στέλλα Κυριακίδου, μια γυναίκα που έγινε το σύμβολο αυτής της μεγάλης οικογένειας, της Europa Donna Κύπρου. Τη Στέλλα Κυριακίδου, η οποία εδώ και χρόνια, αγωνίζεται, με την κυριολεκτική έννοια της λέξης, όχι μόνο για τον εαυτό της, αγωνίζεται για όλους τους ανθρώπους με καρκίνο. Αγαπητή μου Στέλλα, σε τιμούμε και σε ευχαριστούμε για όσα πρόσφερες και συνεχίζεις να προσφέρεις.