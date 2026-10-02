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Συγκινητικό μήνυμα στήριξης προς όσους δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο του μαστού έστειλε η Στέλλα Κυριακίδου, καλώντας το κοινό να συμμετάσχει στην αυριανή πορεία με τις ροζ φιγούρες. Η κ. Κυριακίδου γνωστοποίησε ότι φέτος δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στην πορεία, σημειώνοντας ωστόσο ότι αισθάνεται περισσότερο από ποτέ τη σημασία της παρουσίας και της συλλογικής στήριξης.

Σε βίντεο το οποίο ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει: «Φίλες και φίλοι φέτος δυστυχώς δεν θα μπορέσω να είμαι μαζί σας στην πορεία με τις ροζ φιγούρες. Όμως φέτος νιώθω περισσότερο από ποτέ νιώθω πόσο σημαντικό είναι να είμαστε εκεί. Για την πρόληψη, για την αντιμετώπιση. Για κάθε γυναίκα και κάθε άντρα που δίνει την δική του μάχη. Γι’ αυτό σας καλώ, να είσαστε όλες και όλοι εκεί. Να ενώσουμε τις φωνές μας, να στείλουμε ένα δυνατό μήνυμα στήριξης, δύναμης και ελπίδας. Εγώ, μπορεί να μην είμαι εκεί με τα δυνατά μου αλλά σίγουρα θα είμαι εκεί με όλη μου την καρδιά. Σας περιμένουμε αύριο στην πορεία με τις ροζ φιγούρες», ανέφερε.