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Δύο νέοι σχηματισμοί που μοιάζουν με μικρά νησιά εμφανίστηκαν κοντά στο ηφαίστειο Ανάκ Κρακατάου στην Ινδονησία, μετά τη σειρά εκρήξεων που σημειώθηκε τον περασμένο μήνα και προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις αερομεταφορές της χώρας.

Τα νησιά βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη του ενός χιλιομέτρου από το όρος Ανάκ Κρακατάου, σύμφωνα με δορυφορικές φωτογραφίες, ανέφερε το Κέντρο Ηφαιστειολογίας και Μετριασμού Γεωλογικών Κινδύνων (PVMBG).

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New islands close to Anak Krakatau (Indonesia).



https://t.co/pVQpFalXnJ via @ClaudeGrandpey pic.twitter.com/C7Gejwe9Zg October 2, 2026

«Βάσει της ανάλυσης δορυφορικών φωτογραφιών Sentinel, δύο σχηματισμοί που μοιάζουν με μικρά νησιά είναι ορατοί γύρω από το όρος Ανάκ Κρακατάου», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η υπεύθυνη της υπηρεσίας Ρίτα Σουσιλαουάτι.

Είναι πολύ νωρίς για να χαρακτηρισθούν τα νησιά αυτά «παιδιά» ή «εγγόνια» του όρους Ανάκ Κρακατάου, πρόσθεσε η Ρίτα, διευκρινίζοντας ακόμα ότι τα δύο νησιά, που έχουν αναδυθεί, μπορεί να μην διαρκέσουν, καθώς ενδέχεται να διαβρωθούν από τα κύματα.

🌋 IMPRESIONANTE ERUPCIÓN DEL ANAK KRAKATAU EN INDONESIA 🇮🇩



El volcán Anak Krakatau volvió a mostrar su fuerza con una potente actividad eruptiva.



La columna de ceniza alcanzó hasta 15 kilómetros de altura, obligando al cierre temporal de varios aeropuertos.



El volcán… pic.twitter.com/tjhS1JXuy5 September 8, 2026

Το ηφαίστειο Ανάκ Κρακατάου, που σημαίνει «παιδί του Κρακατόα», βρίσκεται ανάμεσα στα νησιά Ιάβα και Σουμάτρα, σε απόσταση 150 χιλιομέτρων ανατολικά της Τζακάρτα.

Εξερράγη στις αρχές Σεπτεμβρίου προκαλώντας το κλείσιμο αεροδρομίων σε όλη τη χώρα και τη ματαίωση εκατοντάδων πτήσεων. Η έκρηξη του Κρακατόα το 1883 ήταν μία από τις πιο φονικές καταστροφές στην ιστορία, με απολογισμό που υπολογίζεται σε 35.000 νεκρούς.