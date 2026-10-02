Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Νέα Κίτρινη Προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες εξέδωσε το πρωί της Παρασκευής το Τμήμα Μετεωρολογίας, με τα έντονα φαινόμενα να αναμένεται να επηρεάσουν αρχικά το δυτικό μισό της Κύπρου και στη συνέχεια πιθανόν και τις υπόλοιπες περιοχές.

Τίθεται σε ισχύ στις 10:00 το πρωί σήμερα μέχρι τις 17:00 το απόγευμα.

«Μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάζουν κατά διαστήματα την περιοχή, αρχικά τα το δυτικό μισό του νησιού και αργότερα πιθανόν και τις υπόλοιπες περιοχές. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι ενώ οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται. Η ένταση της βροχής αναμένεται τοπικά να ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά ανά ώρα» αναφέρεται χαρακτηριστικά.