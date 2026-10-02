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Σε περαιτέρω ενίσχυση της στρατιωτικής τους παρουσίας στη Μέση Ανατολή προχωρούν οι ΗΠΑ, με το Πεντάγωνο να αποστέλλει τρίτη ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου και επιπλέον εκστρατευτική μονάδα Πεζοναυτών, αυξάνοντας κατά 9.000 έως 10.000 τον αριθμό των Αμερικανών στρατιωτών στην περιοχή, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται η Wall Street Journal.

Οι στρατιωτικοί σχεδιασμοί αποσκοπούν στο να προσφέρουν στον πρόεδρο Τραμπ και στη στρατιωτική ηγεσία μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση του πολέμου, μέσω της ανάπτυξης έως και τριών αεροπλανοφόρων, μαζί με τα συνοδευτικά τους πλοία, στην περιοχή κατά τη διάρκεια του προσεχούς Νοεμβρίου.

Οι ίδιοι αξιωματούχοι διευκρίνισαν ότι οι κινήσεις αυτές εξακολουθούν να βρίσκονται στο στάδιο του σχεδιασμού και ότι δεν έχει ακόμη ληφθεί οριστική απόφαση για την υλοποίησή τους, σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα «The Wall Street Journal}

Οι τρεις ομάδες μάχης αεροπλανοφόρων αναμένεται να συγκεντρώνουν συνολικά περίπου 20.000 στρατιωτικούς και έως 150 μαχητικά αεροσκάφη, καθώς και σημαντικό αριθμό αντιτορπιλικών, τα οποία διαθέτουν δυνατότητες εκτόξευσης πυραύλων και αντιμετώπισης πυραυλικών επιθέσεων.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, περίπου 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί βρίσκονται ήδη αναπτυγμένοι στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Τα αεροπλανοφόρα των οποίων εξετάζεται η ανάπτυξη είναι το USS George Washington, που βρισκόταν την Πέμπτη στην Αραβική Θάλασσα, το USS George H.W. Bush, το οποίο βρίσκεται αυτή την περίοδο στον Ινδικό Ωκεανό, καθώς και το USS Theodore Roosevelt, που αναχώρησε τις τελευταίες ημέρες από το Σαν Ντιέγκο και αναμένεται να διασχίσει τον Ειρηνικό Ωκεανό με κατεύθυνση προς την περιοχή.

Η εφημερίδα «The Wall Street Journal» είχε αποκαλύψει νωρίτερα τα σχέδια ανάπτυξης των τριών αεροπλανοφόρων.

Οι αξιωματούχοι εξήγησαν επίσης ότι οι κινήσεις του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού πραγματοποιούνται παράλληλα με την αποστολή από την Καλιφόρνια μιας αμφίβιας ομάδας μάχης τριών πλοίων, γνωστής ως ομάδα «Makin Island».

Η συγκεκριμένη δύναμη ενδέχεται να ενωθεί με την αμφίβια ομάδα «Boxer», η οποία βρίσκεται αναπτυγμένη στη Μέση Ανατολή εδώ και αρκετούς μήνες.

Κάθε μία από τις ομάδες αυτές διαθέτει περισσότερους από 4.000 ναύτες και πεζοναύτες.

Τραμπ: «Πιθανή» η επέκταση των βομβαρδισμών

Σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη στο περιοδικό «Time», ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι «πιθανό» να διευρύνει τους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, υποδηλώνοντας ότι οι στρατιωτικές επιλογές εξακολουθούν να βρίσκονται στο τραπέζι για την κυβέρνησή του.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ είχε ξεκινήσει τον πόλεμο σε συντονισμό με το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου, προτού ακολουθήσει προσωρινή παύση των συγκρούσεων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για την επίτευξη μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ωστόσο, οι συνομιλίες κατέρρευσαν αργότερα και οι δύο πλευρές συνέχισαν να ανταλλάσσουν σποραδικές επιθέσεις.

Τα νέα πλοία ίσως αντικαταστήσουν δυνάμεις που βρίσκονται ήδη στην περιοχή.

Από την άλλη πλευρά, η νέα ανάπτυξη πολεμικών πλοίων δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι προετοιμάζεται διεύρυνση του πολέμου.

Οι αξιωματούχοι επισήμαναν ότι οι νέες ναυτικές δυνάμεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αντικατάσταση μονάδων που βρίσκονται εδώ και μήνες στη θάλασσα, ιδιαίτερα στην περίπτωση που ο Τραμπ αποφασίσει τελικά να μην επεκτείνει εκ νέου τη σύγκρουση.

Το USS George H.W. Bush είχε αναχωρήσει από τη Βιρτζίνια τον Μάρτιο, ενώ το USS George Washington εγκατέλειψε τη βάση του στην Ιαπωνία τον Μάιο και έφθασε στη Μέση Ανατολή τον Αύγουστο.

Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, από την πλευρά του, βρισκόταν την Πέμπτη στον Ειρηνικό Ωκεανό, επιστρέφοντας στο Σαν Ντιέγκο έπειτα από μακρά ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή. Κατά τη διάρκεια αυτής της αποστολής είχαν διατυπωθεί παράπονα σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και τον περιορισμένο αριθμό στάσεων σε λιμάνια.

Τέλος, η ομάδα «Makin Island» αναμένεται επίσης να αντικαταστήσει την ομάδα «Boxer», στην οποία συμμετέχει η 11η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών, με έδρα το Καμπ Πέντλετον της Καλιφόρνιας και παρουσία στην περιοχή από τον Μάρτιο.

ertnews.gr