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Στην ίδια γραμμή με την ελληνοκυπριακή πλευρά ως προς το ζήτημα της υπηκοότητας για παιδιά μεικτών γάμων κινήθηκε ο Τουφάν Έρχιουρμαν, δηλώνοντας ότι ούτε η τουρκοκυπριακή πλευρά θεωρεί πως το θέμα εντάσσεται στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, σε ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης χθες το απόγευμα ο Τ/κ ηγέτης ανέφερε ότι ούτε για την τ/κ πλευρά αυτό είναι ζήτημα ΜΟΕ. «Όπως λέμε πάντα, κατά την άποψή μας, δεν πρόκειται στην πραγματικότητα για ζήτημα μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Πρόκειται για ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ζήτημα απαγόρευσης των διακρίσεων».

Λέγοντας ότι το ζήτημα περιλαμβάνεται στα επτά ΜΟΕ που έθεσε ο ΓΓ του ΟΗΕ στη Λευκωσία, ο κ. Έρχιουρμαν πρόσθεσε πως «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η εξάλειψη μιας συνεχιζόμενης παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της μη διάκρισης που αφορά τα παιδιά από τη μία πλευρά έχει επίσης μια πτυχή οικοδόμησης εμπιστοσύνης!».

ΚΥΠΕ