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Δεν συζητά τίποτε πέραν των επτά σημείων του ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες και ούτε απέρριψε πρόταση για τριμερή συνάντηση των ΗΕ, ανέφερε σήμερα ο Τουφάν Έρχιουρμαν λέγοντας πως η πρόταση για συνάντηση 2+1 στην Νέα Υόρκη ήταν του Νίκου Χριστοδουλίδη και όχι των ΗΕ, στην οποία δεν αναφέρθηκε στην τελευταία συνάντηση των ηγετών στην Λευκωσία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενώ χαρακτήρισε την κατάθεση 19 σημείων από την ε/κ πλευρά ως προσπάθεια «να νερώσει το μαγειρεμένο φαγητό».

Σε εκτενή δημοσιογραφική διάσκεψη διάρκεια μιας ώρας και 10 λεπτών, ο Τ/κ ηγέτης αναφέρθηκε χρονικά στο τι έγινε στη Νέα Υόρκη κατά τις συναντήσεις του ιδίου και του εκπροσώπου του, Μεχμέτ Ντανά σχετικά με το θέμα της τριμερούς συνάντησης. Ανέφερε ότι κατά τη 11μηνη θητεία του στην ηγεσία της τ/κ κοινότητας η ε/κ πλευρά έχει προβεί σε 13 ενέργειες -που απαρίθμησε – και θεωρεί ότι δεν βοηθούν το κλίμα εμπιστοσύνης, ενώ απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε ότι εάν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θέλει εβδομαδιαίες συναντήσεις στη Λευκωσία ή ανά 10ημερο, ο ίδιος είναι πρόθυμος να το πράξει. «Ακόμα και μαραθώνιες συναντήσεις», πρόσθεσε, αρκεί να είναι επικεντρωμένες στο αποτέλεσμα.

Κάποιοι, συνέχισε, μπορεί να θεωρούν ότι όσο περισσότερες συναντήσεις κάνουμε και όσες περισσότερες φωτογραφίες βγαίνουμε είναι καλό, αλλά ο ίδιος θεωρεί πως δεν είναι έτσι. «Πρέπει να γίνεται δουλειά», να παραχθεί αποτέλεσμα και όχι συνομιλίες για χάρη συνομιλιών, συνέχισε. Επανέλαβε ότι ο ίδιος δεν πρόκειται να εγκαταλείψει το τραπέζι του διαλόγου, αλλά δεν πρόκειται να παρακαθίσει σε συνάντηση 2+1 και 5+1 για χάρη της συνάντησης.

Μπροστά μας, είπε, υπάρχει ένα χρονικό διάστημα 2,5 μηνών και ένας ΓΓ του ΟΗΕ που λέει ότι θα εργαστεί μέχρι την τελευταία ημέρα, οπότε αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να επικεντρωθούν στα 7 σημεία που τους έδωσε ως κατ’ οίκον εργασία.

Ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι στη συνάντηση που είχαν στις 24 Σεπτεμβρίου το πρωί στη ΝΥ με την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ δεν τους λέχθηκε κάτι για πιθανότητα τριμερούς συνάντησης εκεί. Στις 1135, ώρα ΝΥ, η κ. Ολγκίν με γραπτό μήνυμα στον κ. Ντανά είχε μεταφέρει το αίτημα του Προέδρου Χριστοδουλίδη για τριμερή συνάντηση και ήθελε τη θέση τους, πρόσθεσε.

Στις 11.45, συνέχισε, ήταν προγραμματισμένη συνάντηση του κ. Ντανά με την Αναπληρώτρια ΓΓ του ΟΗΕ, Ρόζμαρι Ντι Κάρλο, η οποία έγινε χωρίς να αναφερθεί κάτι για μια τριμερή συνάντηση.

Στις 13.00, ώρα ΝΥ, πρόσθεσε, έγινε συνάντηση των δύο διαπραγματευτών με την κ. Ολγκίν και μετά των τριών προαναφερόμενων με την Αναπληρώτρια ΓΓ του ΟΗΕ, Ρόζμαρι Ντι Κάρλο, αλλά δεν τέθηκε στην ατζέντα το θέμα της τριμερούς. Είπε δε ότι αυτή η συνάντηση ήταν στην ουσία τριμερής, αλλά όχι σε επίπεδο ηγετών. Σ’ εκείνη τη συνάντηση συνέχισε, διαπιστώθηκε ότι δεν επιτεύχθηκε καμία πρόοδος στα 7 σημεία του κ. Γκουτέρες.

Στις 17.30 ώρα Νέας Υόρκης, ανέφερε, πήρε ο κ. Ντανά νέο γραπτό μήνυμα από την κ. Ολγκίν ζητώντας να μάθει ποια είναι η απάντηση της τ/κ πλευράς στην πρόταση του κ. Χριστοδουλίδη για τριμερή. Ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι αυτός της απάντησε: «Έχουμε 7 σημεία κατ’ οίκον εργασία για το σπίτι. Αν υπάρχει πιθανότητα συμφωνίας σε κάποια από αυτά και αν ο κ. Γκουτέρες έχει τον χρόνο, θα συμμετάσχω σε μια τέτοια συνάντηση». Αυτό το μήνυμα, πρόσθεσε, έμεινε αναπάντητο.

Το πρωί της 25ης Σεπτεμβρίου, συνέχισε ο κ. Έρχιουρμαν ενώ είχε συναντήσεις με τους ΓΓ του ΟΤΚ Και ΟΙΣ στο Τουρκικό Σπίτι, η κ. Ολγκίν ζήτησε να τους δει και τους μετέφερε το μήνυμα ότι υπάρχει πιθανότητα συμβιβασμού στο αίτημά του για την εκ περιτροπής προεδρία κι αν σε αυτή την περίπτωση δέχεται το αίτημα Χριστοδουλίδη για τριμερή συνάντηση. Ο κ. Έρχιουρμαν είπε πως απάντησε ότι δεν θα ήταν σωστό να συζητηθεί η εκ περιτροπής προεδρία, «η οποία αποτελεί άμεσα μέρος της πολιτικής ισότητας» και είναι θέμα ουσίας, ως ΜΟΕ και σε συνάρτηση με τα θέματα ασφάλειας και εγγυήσεων. «Εάν η εκ περιτροπής προεδρία πρόκειται να θεωρηθεί ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης, δεν μπορώ να το δεχτώ. Αυτό είναι θέμα ουσίας και πολιτικής ισότητας», λέει ότι απάντησε.

Ο κ. Έρχιουρμαν υπενθύμισε ότι απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο ίδιος ο ΓΓ του ΟΗΕ είχε πει προ ημερών ότι δεν θα γίνουν ούτε τριμερής ούτε 5+1 και πως υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά να γίνει. Αλλά παρ’ αυτά, πρόσθεσε, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης πήγε στη Νέα Υόρκη και πρότεινε τριμερή. Παρέπεμψε δε σε συνέντευξη της κ. Ολγκίν που δημοσιεύθηκε σήμερα στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων ΑΝΚΑ όπου λέει πως δεν υπήρχε στην ατζέντα στη Νέα Υόρκη τριμερής συνάντηση.

Τα επτά σημεία

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν είπε ότι ενώπιόν τους έχουν τα επτά σημεία του Αντόνιο Γκουτέρες και αφήνοντας στην άκρη τις δικές του προτάσεις αυτό που θέλει είναι να σημειωθεί πρόοδος σε αυτά τα σημεία, επαναλαμβάνοντας ότι αποδέχεται ως έχουν το 6 ενώ το 7, που είναι τα σημεία διέλευσης, το συζητά. «Ο Χριστοδουλίδης, ωστόσο, απέρριψε και τις 7 προτάσεις και υπέβαλε 19 νέες. Επομένως, αυτό που σκόπευε να κάνει ο Χριστοδουλίδης στη Νέα Υόρκη ήταν να δώσει στον Γκουτέρες 19 νέα σημεία και να ακυρώσει τα 7 του ΓΓ», υποστήριξε ο κ. Ερχιουρμαν.

Λόγος για 13 ενέργειες ε/κ πλευράς

Ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι έφτασε στη Νέα Υόρκη και εκείνη την ημέρα η ε/κ πλευρά κυκλοφόρησε επιστολή στον ΟΗΕ με σύσταση να μην συναντώνται τα κράτη μέλη των ΗΕ με την τ/κ πλευρά για να μην διαδοθούν «αποσχιστικές πολιτικές». Στις 24 Σεπτεμβρίου, είπε, προς το βράδυ προέκυψε το θέμα με την αλλαγή του τίτλου του «δημάρχου» Λευκωσίας, Μεχμέτ Χαρμαντζί στο Cyprus Forum με σύσταση της κυβέρνησης της ΚΔ, κάτι για το οποίο ενημέρωσε την κ. Ολγκίν.

Ισχυρίστηκε επίσης ότι στους 11 μήνες που βρίσκεται στη θέση του, έχουν γίνει 13 ενέργειες από την ε/κ πλευρά που μειώνουν την εμπιστοσύνη, μεταξύ των οποίων είναι η ακύρωση δύο φεστιβάλ πρόσφατα, της κατασκήνωσης της ακαδημίας της Μπαρτσελόνα, δύο ψηφίσματα στο ΕΚ για τους βιασμούς και τους αγνοούμενους του 1974, προσπάθειες να μην αναγνωριστεί η «επιτροπή ακίνητης περιουσίας» ως αποτελεσματικά εσωτερικό ένδικο μέσο, παρεμπόδιση της συνάντηση στη νεκρή ζώνη στη Λευκωσία του κ. Ντανά με ξένους διπλωμάτες, αφαίρεση «πανεπιστημίων» από διεθνείς λίστες κ.ά. Τα οποία, είπε, ανέφερε και στη συνάντησή του με τον ΓΓ, όπως έκανε και με ξένους διπλωμάτες που συναντήθηκε στο γραφείο του πριν μεταβεί στη Νέα Υόρκη.

Κληθείς να αναφερθεί στο περιεχόμενο της ε/κ πρότασης των 19 σημείων, ο Τουφάν Έρχιουρμαν είπε ότι αυτό θα το κάνει, αν θέλει, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται ο ίδιος να συζητήσει τίποτε άλλο πέραν των 7 σημείων του κ. Γκουτέρες. «Είπα και στον ίδιο τον κ. Γκουτέρες, εάν δεν επικεντρωθούμε σε αυτά τα 7 σημεία και χάνουμε συνέχεια χρόνο, δεν πρόκειται να φτάσουμε πουθενά». Τα επτά σημεία, συνέχισε, μπορεί να γίνουν 8-9, δεν έχει αντίρρηση σε αυτό, αλλά ν’ αφήσουν τα 7 και να πάνε στα 19, αυτό δεν είναι εφικτό, πρόσθεσε.

Στην ερώτηση εάν τα 19 σημεία του κ. Χριστοδουλίδη περιλαμβάνουν τα 7 του κ. Γκουτέρες απάντησε ότι πρόκειται για 19 νέα σημεία.

Κληθείς τέλος να σχολιάσει εάν, μετά και την πρόθεση εξαγγελίας του Αβέρωφ Νεοφύτου για τις Προεδρικές του 2028, ο ίδιος μέσω του Κυπριακού αποτελέσει μέρος της προεκλογικής εκστρατείας στην ΚΔ, ο Τουφάν Έρχιουρμαν είπε ότι όπως είναι ουδέτερος για τις «εκλογές» που έρχονται στην τ/κ πλευρά, έτσι ούτε για τις Προεδρικές πρόκειται να κάνει σχόλιο ή να πάρει οποιοδήποτε μέρος.

ΚΥΠΕ