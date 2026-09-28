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Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Στεγαστικό Σχέδιο Διάθεσης Οικοπέδων σε Οικογένειες, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 16 Σεπτεμβρίου 2026 και εντάσσεται στο πλαίσιο της νέας στεγαστικής πολιτικής του κράτους.

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, οι Επαρχιακές Διοικήσεις προχώρησαν σήμερα στη δημοσίευση των πρώτων γνωστοποιήσεων ανά επαρχία, καλώντας τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους να υποβάλουν αιτήσεις για παραχώρηση αδιάθετων οικοπέδων που προέκυψαν από προηγούμενους διαχωρισμούς κρατικής γης.

Τα οικόπεδα βρίσκονται σε κοινότητες και δημοτικά διαμερίσματα που περιλαμβάνονται στις σχετικές γνωστοποιήσεις, ενώ η επιλογή των δικαιούχων θα γίνεται με βάση εισοδηματικά και άλλα κριτήρια που προβλέπει το Σχέδιο.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις κατά τόπους Επαρχιακές Διοικήσεις της επαρχίας όπου βρίσκεται το οικόπεδο και η προθεσμία λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, το επόμενο διάστημα αναμένεται να δημοσιευθούν νέες γνωστοποιήσεις για επιπρόσθετα οικόπεδα σε κοινότητες και δημοτικά διαμερίσματα, καθώς ολοκληρώνεται η απαραίτητη προεργασία για τη διάθεσή τους.

Το Σχέδιο προβλέπει επίσης τη δημιουργία νέων οικοπέδων μέσω διαχωρισμού κρατικής γης σε κοινότητες που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής, με στόχο τη διεύρυνση της πρόσβασης των οικογενειών σε οικιστική γη και την ενίσχυση της στεγαστικής ανάπτυξης, ιδιαίτερα στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο του Στεγαστικού Σχεδίου Διάθεσης Οικοπέδων σε Οικογένειες με βάση εισοδηματικά και άλλα κριτήρια, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 16 Σεπτεμβρίου 2026.

Σε συνέχεια της δημοσίευσης του Σχεδίου στις 18 Σεπτεμβρίου 2026, οι Επαρχιακές Διοικήσεις προχωρούν, σήμερα, στην ανακοίνωση των πρώτων Γνωστοποιήσεων ανά Επαρχία, με σκοπό την υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους Δικαιούχους για την παραχώρηση σε αυτούς υφιστάμενων αδιάθετων οικοπέδων, που προέκυψαν από προηγούμενες διαδικασίες διαχωρισμού κρατικής γης, στις Κοινότητες/Δημοτικά Διαμερίσματα που περιλαμβάνονται στις σχετικές Γνωστοποιήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για παραχώρηση οικοπέδου μέσω του προκαθορισμένου Εντύπου Αίτησης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα Γραφεία της οικείας Επαρχιακής Διοίκησης, στην Επαρχία στην οποία ανήκει η Κοινότητα ή το Δημοτικό Διαμέρισμα όπου βρίσκεται το αδιάθετο οικόπεδο, μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2026 .

Περισσότερες πληροφορίες, οι σχετικές Γνωστοποιήσεις, το Έντυπο Αίτησης και ο αναλυτικός Οδηγός του Σχεδίου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα των Επαρχιακών Διοικήσεων και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σημειώνεται ότι, το επόμενο χρονικό διάστημα, αναμένεται να ακολουθήσουν νέες Γνωστοποιήσεις για υποβολή αιτήσεων για παραχώρηση πρόσθετων οικοπέδων σε Κοινότητες/Δημοτικά Διαμερίσματα, για τα οποία θα έχει ολοκληρωθεί, στο μεταξύ, η απαιτούμενη προεργασία για σκοπούς δημοσίευσής τους.

Περαιτέρω, υπενθυμίζεται ότι το Σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία νέων οικοπέδων μέσω διαχωρισμών κρατικής γης σε Κοινότητες που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στο Σχέδιο. Με τον τρόπο αυτό διευρύνονται οι δυνατότητες πρόσβασης οικογενειών σε οικιστική γη και ενισχύεται η προσπάθεια για αντιμετώπιση των στεγαστικών αναγκών, ιδιαίτερα στις Κοινότητες της υπαίθρου.