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Καθ’ όλα απαράδεκτη από πλευράς καταστατικού του κόμματος χαρακτήρισε την κατάσταση που διαμορφώθηκε στον Δημοκρατικό Συναγερμό μετά την εξαγγελία της υποψηφιότητας του Αβέρωφ Νεοφύτου για την Προεδρία της Δημοκρατίας, ο Νίκος Αναστασιάδης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» του Sigma, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας και επί σειρά ετών ηγέτης του ΔΗΣΥ, δήλωσε πως οι αιφνίδιες αποφάσεις δημιουργούν ένα δυσάρεστο κλίμα και μια πικρία στα μέλη, τους φίλους και τους οπαδούς του κόμματος. «Δεν θεωρώ ότι είναι ο τρόπος να λύνονται οι όποιες διαφορές που προέκυψαν κατά τη διάρκεια διαβουλεύσεων», ανέφερε, προσθέτοντας ότι λύνονται με διάλογο, αλληλοσεβασμό και αλληλοκατανόηση.

Αναφερόμενος στην εξαγγελία του Αβέρωφ Νεοφύτου, είπε πως έχει κάθε δικαίωμα να επιθυμεί να είναι υποψήφιος, όμως από τη στιγμή που ήταν τόσο αυστηρός για την τήρηση του καταστατικού, οι πράξεις του τώρα εκφεύγουν της ορθής πολιτικής συμπεριφοράς.

«Εκείνο που λέω είναι ένα, ότι των προσωπικών φιλοδοξιών προηγείται η ενότητα του κόμματος που βοηθά και την πατρίδα. Ένα αποδυναμωμένο ή διασπασμένο κόμμα, το μόνο που μπορεί να προσφέρει είναι τη χλεύη και τη λύπη στα τόσες χιλιάδες μέλη του κόμματος που για 50 τόσα χρόνια αγωνίζονται και απέδειξαν ότι έχουν τη δύναμη μαζί με την παράταξη να υπηρετήσουν τον τόπο».

Πρόσθεσε πως το αμάξι μπήκε μπροστά από το άλογο, εξηγώντας πως πρώτα θα έπρεπε να γίνει συζήτηση σε σχέση με τις πολιτικές δυνάμεις που θα μπορεί να υπάρξει συνεργασία. Ο Νίκος Αναστασιάδης, την ίδια στιγμή, επέκρινε τον Αβέρωφ Νεοφύτου και την ηγεσία του που το 2023 έβαλαν την ταμπέλα του «προδότη» στον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Δείτε βίντεο από την παρέμβαση Αναστασιάδη