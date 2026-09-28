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Η Pafilia και το Minthis συμμετείχαν σε μια σημαντική φιλανθρωπική διοργάνωση στο Καζακστάν, παρουσιάζοντας την Κύπρο σε ένα διεθνές κοινό και ενισχύοντας τις σχέσεις τους με την Κεντρική Ασία.

Εκπρόσωποι της Pafilia Property Developers και του Minthis ταξίδεψαν πρόσφατα στο Καζακστάν για να στηρίξουν το πρώτο φιλανθρωπικό τουρνουά γκολφ της UNICEF. Η διοργάνωση έφερε κοντά διπλωμάτες, επιχειρηματίες και ανθρώπους με έντονη φιλανθρωπική δράση, συνδυάζοντας τον αθλητισμό με την προσφορά και τη δημιουργία νέων σχέσεων.

Μέσα από τη διοργάνωση συγκεντρώθηκαν περίπου 60 εκατομμύρια τένγκε (120.000 ευρώ) για τη στήριξη του έργου της UNICEF.

Το τουρνουά ολοκληρώθηκε με επίσημο δείπνο και φιλανθρωπική δημοπρασία. Στη δημοπρασία παρουσιάστηκαν ξεχωριστές αθλητικές εμπειρίες και συλλεκτικά αντικείμενα που συνδέονται με κορυφαίες προσωπικότητες του αθλητισμού, μεταξύ των οποίων η πρωταθλήτρια του τένις Elena Rybakina, ο ποδοσφαιριστής Lionel Messi και ο Ολυμπιονίκης του καλλιτεχνικού πατινάζ Mikhail Shaidorov.

Το Minthis στο επίκεντρο της διοργάνωσης

Το Minthis είχε σημαντική παρουσία τόσο στο τουρνουά όσο και στο επίσημο δείπνο, συστήνοντας τον προορισμό σε ένα νέο διεθνές κοινό.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η Renata Ben-Dor και ο Αντώνης Τσαγκαρίδης εκπροσώπησαν την Pafilia και το Minthis. Απευθύνθηκαν στους προσκεκλημένους και απένειμαν επί σκηνής τα πιστοποιητικά στους μεγάλους νικητές, μαζί με τα δώρα του Minthis. Η παρουσία τους έδωσε την ευκαιρία να παρουσιάσουν το Minthis σε προσκεκλημένους από το Καζακστάν και την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Ασίας. Στη διοργάνωση έδωσαν επίσης το παρών εκπρόσωποι διεθνώς αναγνωρισμένων οργανισμών, όπως το Ritz-Carlton και το Tatler Asia.

Για την Pafilia, η συμμετοχή στη διοργάνωση εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική διεθνούς ανάπτυξής της και στην ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά της Κεντρικής Ασίας. Αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη νέων σχέσεων και την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ Κύπρου και Καζακστάν.

Η Renata Ben-Dor δήλωσε: «Ήταν χαρά μας να στηρίξουμε το έργο της UNICEF μέσα από αυτή την πρώτη διοργάνωση και να παρουσιάσουμε το Minthis σε ένα τόσο σημαντικό κοινό. Για εμάς, η διεθνής ανάπτυξη σημαίνει περισσότερα από την παρουσία μας σε νέες αγορές. Είναι η ευκαιρία να χτίζουμε ουσιαστικές σχέσεις, να βρίσκουμε κοινές αξίες και να συστήνουμε την Κύπρο σε ανθρώπους από διαφορετικά μέρη του κόσμου».

Νέες συνδέσεις για την Κύπρο

Η συμμετοχή της Pafilia στη διοργάνωση συνέβαλε και στην προβολή της Κύπρου σε ένα κοινό με ολοένα ισχυρότερους διεθνείς δεσμούς. Μέσα από επιχειρηματικές, αθλητικές και φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες, η εταιρεία αναπτύσσει σχέσεις που ξεπερνούν τον τομέα των ακινήτων, παρουσιάζοντας παράλληλα τις εμπειρίες διαμονής και φιλοξενίας που προσφέρει η Κύπρος.

Για το Minthis, η επίσκεψη στο Καζακστάν ήταν μια ευκαιρία να μοιραστεί την ιστορία ενός προορισμού που αντλεί την ταυτότητά του από το φυσικό τοπίο, την ιστορία και την οινική παράδοση της Πάφου. Ήταν επίσης μια ευκαιρία να γνωρίσει ανθρώπους που εκτιμούν τη φύση, την ευεξία και τη φιλοξενία.

Η στήριξη της UNICEF έδωσε στη συνάντηση έναν ουσιαστικό σκοπό, δείχνοντας πως μια διεθνής διοργάνωση μπορεί να δημιουργήσει νέες σχέσεις και ταυτόχρονα να συνεισφέρει σε ένα σημαντικό έργο.

Με την παρουσία τους στο Καζακστάν, η Pafilia και το Minthis συνεχίζουν να αναπτύσσουν σχέσεις σε νέες αγορές και να συστήνουν τον ξεχωριστό χαρακτήρα της Κύπρου στο διεθνές κοινό.