Το Minthis Music Festival 2026 συνεχίζεται στις 11 Ιουλίου με μια ξεχωριστή λυρική βραδιά, φιλοξενώντας τον διεθνώς καταξιωμένο Αυστριακό βαθύφωνο Günther Groissböck, σε σύμπραξη με τον διακεκριμένο πιανίστα της La Scala, Nelson Calzi.

Ο Groissböck συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφαίες φωνές της εποχής του, έχοντας καθιερωθεί στις σκηνές των σημαντικότερων λυρικών θεάτρων παγκοσμίως, όπως η Κρατική Όπερα της Βιέννης, η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης, η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου (Royal Opera House) και το Φεστιβάλ του Bayreuth.

Ο Groissböck έχει συνεργαστεί με κορυφαίους μαέστρους διεθνούς εμβέλειας, μεταξύ των οποίων οι Daniel Barenboim και Christian Thielemann, ενώ οι ερμηνείες του σε έργα των Wagner και Strauss έχουν αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές από τον διεθνή Τύπο, εδραιώνοντάς τον ως έναν από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του γερμανικού ρεπερτορίου. Ξεχωρίζει για την επιβλητική φωνή του, τη δραματική του παρουσία και την ερμηνευτική του διεισδυτικότητα, στοιχεία που προσδίδουν ιδιαίτερο βάθος και νοηματική πυκνότητα σε κάθε του εμφάνιση.

Το πρόγραμμα της βραδιάς εστιάζει στον πλούτο του ρομαντικού ρεπερτορίου και στο έντονα εκφραστικό σύμπαν του lied, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να βιώσει από κοντά μία από τις σημαντικότερες μπάσες φωνές της διεθνούς σκηνής, σε ένα περιβάλλον οικείο και άμεσο.

Στο πλευρό του, ο Nelson Calzi συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση της μουσικής εμπειρίας, με τη λεπτότητα και την ευαισθησία της ερμηνείας του να αναδεικνύουν τον διάλογο φωνής και πιάνου.

Η σύμπραξη των δύο καλλιτεχνών προδιαγράφει μια βραδιά υψηλής καλλιτεχνικής στάθμης, με έντονο συναισθηματικό φορτίο και ερμηνευτική ακρίβεια.

Με την υπογραφή της Pafilia, της εταιρείας που βρίσκεται πίσω από το πολυβραβευμένο Minthis resort και υπό τη δημιουργική επιμέλεια και παραγωγή της LaimTee Art, της οποίας το καλλιτεχνικό όραμα καθορίζει τη μοναδική ταυτότητα της διοργάνωσης, το φεστιβάλ συνεχίζει να εξελίσσεται σε σημείο συνάντησης για καταξιωμένους διεθνείς δημιουργούς και ανερχόμενες φωνές. Το σκηνικό συμπληρώνεται από έναν χώρο που παντρεύει την καλλιτεχνική αρτιότητα με την εκλεπτυσμένη φιλοξενία και την εντυπωσιακή φυσική ομορφιά, αναδεικνύοντας μια εμπειρία υψηλού επιπέδου και αισθητικής.

Το Minthis Music Festival συνεχίζει να φέρνει κοντά σημαντικούς διεθνείς καλλιτέχνες και ανερχόμενα ταλέντα, σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει καλλιτεχνική αριστεία, ποιοτική φιλοξενία και το μαγευτικό φυσικό τοπίο του Minthis.

Το φεστιβάλ πραγματοποιείται με την ευγενική στήριξη του μεγάλου χορηγού Porsche, καθώς και των πολύτιμων χορηγών Bottles και Cyprus Workation Club, των οποίων η συμβολή υπογραμμίζει τη διαρκή στήριξη προς τον πολιτισμό και ενισχύει τον εκλεπτυσμένο και διεθνή χαρακτήρα της διοργάνωσης.

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Οι διαθέσιμες θέσεις είναι περιορισμένες.