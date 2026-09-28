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Στο 1,9% διαμορφώθηκε το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 16 ετών και άνω που κατανάλωναν καθημερινά αλκοόλ στην Κύπρο το 2025, έναντι 4,8% στο σύνολο της ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε, τη Δευτέρα, η Eurostat. Παράλληλα, το 16,1% του πληθυσμού στην Κύπρο κατανάλωνε αλκοόλ σε εβδομαδιαία βάση και το 22,1% σε μηνιαία, έναντι 19,2% και 21,8%, αντίστοιχα, στην ΕΕ.

Σύμφωνα με την Eurostat, στο σύνολο της ΕΕ, το 20,7% των ατόμων ηλικίας 16 ετών και άνω κατανάλωνε αλκοόλ λιγότερο συχνά από μία φορά τον μήνα, ενώ το 33,5% δεν είχε καταναλώσει ποτέ αλκοόλ ή δεν είχε καταναλώσει καθόλου κατά τη διάρκεια του 2025.

Όπως αναφέρει η Eurostat, η κατανάλωση αλκοόλ στην ΕΕ ήταν συχνότερη μεταξύ των ανδρών σε σύγκριση με τις γυναίκες, τόσο σε καθημερινή όσο και σε εβδομαδιαία και μηνιαία βάση. Συγκεκριμένα, το 56,5% των ανδρών κατανάλωνε αλκοόλ τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, έναντι 35,9% των γυναικών.

Παράλληλα, το ποσοστό των ατόμων που κατανάλωναν καθημερινά αλκοόλ αυξανόταν με την ηλικία. Στην ηλικιακή ομάδα 16 έως 24 ετών, η καθημερινή κατανάλωση περιοριζόταν στο 0,8%, ενώ στα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω το αντίστοιχο ποσοστό ανερχόταν στο 8,9%.

Διαφορές καταγράφηκαν επίσης ανάλογα με την οικονομική και κοινωνική κατάσταση του πληθυσμού. Σύμφωνα με την Υπηρεσία, τα άτομα που διέτρεχαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού ήταν λιγότερο πιθανό να καταναλώνουν αλκοόλ σε σύγκριση με εκείνα που δεν αντιμετώπιζαν αντίστοιχο κίνδυνο.

Ειδικότερα, το 47,5% των ατόμων που διέτρεχαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού δήλωσε ότι δεν είχε καταναλώσει ποτέ αλκοόλ ή δεν είχε καταναλώσει κατά το προηγούμενο έτος, έναντι 29,9% μεταξύ των ατόμων που δεν διέτρεχαν τέτοιο κίνδυνο.

ΚΥΠΕ