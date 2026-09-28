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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας στη θαλάσσια περιοχή Δασούδι Λεμεσού, όταν κωπηλατικό σκάφος με 21 επιβαίνοντες ανατράπηκε, με αποτέλεσμα να στηθεί άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 11:15, το ΚΣΕΔ ενεργοποίησε το Εθνικό Σχέδιο Ε-Δ «ΝΕΑΡΧΟΣ», με σκοπό τη διάσωση 21 ατόμων, στη θαλάσσια περιοχή Δασούδι Λεμεσού, αφού το κωπηλατικό σκάφος στο οποίο επέβαιναν ανατράπηκε.

Για την εκτέλεση της επιχείρησης Ε-Δ κινητοποιήθηκαν Ελικόπτερα της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας και της 460 Μοίρας Έρευνας – Διάσωσης του ΓΕΕΦ, σκάφη της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, σκάφος των Ναυαγοσωστών της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού, προσωπικό της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού, καθώς και ασθενοφόρα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του ΟΚΥπΥ.

Τα άτομα ανασύρθηκαν στην ακτή και αφού διαπιστώθηκε από τους νοσηλευτές των ασθενοφόρων ότι ήταν καλά στην υγεία τους, αποδεσμευτήκαν.