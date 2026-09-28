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Το εικονιζόμενο πρόσωπο αναζητείται για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση, η οποία αφορά στη διάπραξη των αδικημάτων της κοινής οχληρίας και της διασάλευσης της ειρήνης, τα οποία διαπράχθηκαν στην επαρχία Λευκωσίας, την 01/09/2026.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό ή την αναγνώρισή του, να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Αγίου Δομετίου, στο τηλέφωνο 22-802832 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.