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Στο μικροσκόπιο των Αρχών, παραμένει, ένα χρόνο μετά το φόνο, η έρευνα για τη διαρροή της φωτογραφίας του Σταύρου Δημοσθένους μέσα από το νεκροτομείο. Πρόκειται για μία από τις σοβαρές υποθέσεις παραβίασης δικαιωμάτων των θυμάτων βίας και παραβατικότητας καθώς και των μελών των οικογενειών τους, η οποία καταγγέλθηκε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής.

Στη διάρκεια της συζήτησης σχετικού θέματος, διεφάνη ότι υπάρχει σχετική νομοθεσία, κανονισμοί και οδηγίες, ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις δεν εφαρμόζεται.

Κατά την έναρξη της συνεδρίας της κοινοβουλευτικής Επιτροπής, ο πρόεδρός της Χρίστος Χριστοφίδης, ανέφερε πως στις 17 Οκτωβρίου 2025 δολοφονήθηκε ο Σταύρος Δημοσθένους και τότε διέρρευσε φωτογραφία της σορού του από το νεκροτομείο. Εντούτοις, την 6η Μαΐου 2026, η Νομική Υπηρεσία έκρινε ότι δεν προκύπτουν ποινικά αδικήματα.

Σε ότι αφορά στην πειθαρχική έρευνα της υπόθεσης, ο Θωμάς Χατζηκυριάκου από πλευράς της Αστυνομίας, σημείωσε πως αυτή βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Πέρα από την υπόθεση φόνου του Δημοσθένους, αναφέρθηκαν και άλλες περιπτώσεις:

Στις 11 Δεκεμβρίου 2011, είπε, δολοφονήθηκαν στην Πάφο η έγκυος 24χρονη Τζούλια Οπορόκ και η 3χρονη κόρη της, Βικτώρια. Τρεις ημέρες αργότερα, η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας επέκρινε τη δημοσίευση υπερβολικά μεγάλου αριθμού φωτογραφιών των δύο θυμάτων σε προσωπικές τους στιγμές.

Στις 24 Ιουλίου 2018 καταχωρίστηκε καταγγελία στην Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας για εργαζόμενο της ΑΗΚ που σκοτώθηκε σε εργατικό δυστύχημα στη Λάρνακα, ότι ο θάνατος του δημοσιοποιήθηκε πριν να ενημερωθεί η οικογένεια.

Στο 19 Απριλίου 2018, δολοφονήθηκε το ζεύγος Γιώργος Χατζηγεωργίου και Ντίνα Σεργίου στον Στρόβολο, όπου τότε υπήρξαν παρεμβάσεις, καθώς έμενε εκτεθειμένος ο ανήλικος γιος της οικογένειας.

Το Δεκέμβριο του 2025 αποκαλύφθηκε η φρικτή κακοποίηση παιδιών στη Λάρνακα από τον πατέρα και πατριό τους, όπου κρίθηκε πως δημοσιεύτηκαν τόσες πληροφορίες που φωτογράφιζαν το ποιοι ακριβώς ήταν οι εμπλεκόμενοι.

Η αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι υψίστης σημασίας, υπογράμμισε εκ μέρους της Αστυνομίας ο Θωμάς Χατζηκυριάκου και πρόσθεσε πως για το λόγο αυτό έχουν θεσπιστεί και διατάξεις για την προστασία τέτοιων δεδομένων.

«Επιπλέον γίνονται και εκπαιδεύσεις αστυνομικών για θέματα δεοντολογίας και προστασίας των δεδομένων», είπε και διευκρίνισε πως τυχόν διαρροές ερευνώνται από την Αστυνομία και πραγματοποιούνται και ποινικές και πειθαρχικές έρευνες.

Από πλευράς υπουργείου Δικαιοσύνης, ο λειτουργός Σπύρος Γιαλλουρίδης, ανέφερε πως οι διαρροές τέτοιων δεδομένων αποτελούν τραυματική εμπειρία για τις οικογένειες. Μάλιστα, υπογράμμισε, υπάρχει πρόσφατος νόμος – ομπρέλα που διασφαλίζει τα δικαιώματα των θυμάτων και των οικογενειών τους.

Παράλληλα, είπε, υπάρχει οδηγός για θύματα βίας και παραβατικότητας, ώστε να γνωρίζουν ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους, καθώς και ο Ποινικός Κώδικας.

«Επί του παρόντος διαθέτουμε νομικές βάσεις υποστήριξης των θυμάτων», είπε και πρόσθεσε πως εμπλέκονται το υπουργείο Εσωτερικών, το υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, το υπουργείο Εργασίας, το υπουργείο Υγείας, το υπουργείο Παιδείας, το υπουργείο Εξωτερικών και η Αστυνομία.

Παραβίαση να μπορούν να ταυτοποιηθούν

Συνιστά παραβίαση όταν τα πρόσωπα μπορούν να ταυτοποιηθούν άμεσα ή έμμεσα, υπογράμμισε η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Μαρία Χριστοφίδου.

«Πρέπει να εξετάζεται κατά πόσο η προβολή της ταυτότητάς τους είναι αναγκαία για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος», υπογράμμισε. Η δημοσίευση από μέσα ενημέρωσης, αποτελεί διαφορετικό ζήτημα και αξιολογείται με διαφορετικά κριτήρια.

Από πλευράς του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, η Αλεξία Κουντουρή, ανέφερε πως αν και υπάρχουν νομοθεσίες, δεν είναι ξεκάθαρο το κατά πόσο γνωρίζουν οι πολίτες τα δικαιώματα τους. Δεν υπάρχει αρχείο ή μηχανισμός για να παρακολουθείται τι γίνεται με τις σχετικές νομοθεσίες. «Ένα από τα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε, είναι το κατά πόσο ένας νόμος εφαρμόζεται. Δεν υπάρχει έλεγχος», ανέφερε η κ. Κουντουρή.

Ξεκαθάρισε, επίσης, ότι αν τα θύματα είναι ζώντες υπάρχει διαφορά, όπως επίσης και για το αν μιλάμε για δημοσιοποιήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε μέσα ενημέρωσης ή για ιδιωτικές συνομιλίες.