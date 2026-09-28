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Τραγική κατάληξη είχε η κατάδυση 63χρονου από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Αγία Νάπα, καθώς αισθάνθηκε αδιαθεσία και υπέκυψε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία στις 3:15 το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, ενώ ο 63χρονος βρισκόταν σε κατάδυση στην παραλία Περνέρα-MUSAN, αισθάνθηκε αδιαθεσία. Μεταφέρθηκε σε πλωτή πλατφόρμα, όπου η εκπαιδεύτρια καταδύσεων που τον συνόδευε, μαζί με ναυαγοσώστες, του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.

Παράλληλα κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τον 63χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου. Παρά τις προσπάθειες των ιατρών, ο άνδρας δεν επανήλθε.

Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Αγίας Νάπα. Tα ακριβή αίτια του θανάτου του θα εξακριβωθούν κατά τη νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού του που θα διενεργηθεί εντός της ημέρας.

Σημειώνεται πως στη συγκεκριμένη παραλία βρίσκεται το MUSAN, το υποβρύχιο μουσείο της Αγίας Νάπας, στο οποίο γίνονται οργανωμένες καταδύσεις αφού εκτίθεται γλυπτά.