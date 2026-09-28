Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ως «γροθιά κάτω από τη μέση στον κυπριακό αθλητισμό» μπορεί να χαρακτηριστεί το πόρισμα της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας Αθλητισμού (ΕΔΠΑ) για την έρευνά της σε σχέση με την Παγκύπρια Ομοσπονδία Ερασιτεχνικής Πυγμαχίας (ΠΟΕΠ).

Η ερευνώσα λειτουργός, στην οποία ανατέθηκε το ερευνητικό έργο κατόπιν καταγγελίας που έγινε το καλοκαίρι του 2025, κατέληξε –στη βάση της μαρτυρίας που έλαβε– ότι τα όσα καταλογίζονται σε συγκεκριμένο παράγοντα του αθλήματος είναι βάσιμα και πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω.

Οι δε μαρτυρίες που έλαβε, σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Φ», κάνουν λόγο ακόμα και για ενδεχόμενη πλαστογραφία. Μάλιστα, εισηγείται πως αυτό θα πρέπει να διερευνηθεί ποινικά από την Αστυνομία.

Οι ίδιες πληροφορίες της εφημερίδας μας αναφέρουν ότι μαρτυρίες που εξασφάλισε κάνουν λόγο για ασυμβίβαστες ιδιότητες, καθώς και άλλες ενδεχόμενες αξιόποινες πράξεις, όπως άρνηση συνεργασίας και παροχής πληροφοριών.

Η καταγγελία

Αφετηρία για την ανάθεση της έρευνας στην εν λόγω ερευνώσα λειτουργό ήταν καταγγελία που τέθηκε ενώπιον του Υπουργείου Εσωτερικών και εκ των υστέρων προωθήθηκε στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Μάλιστα, πριν η καταγγελία διαβιβαστεί στην ΕΔΠΑ για να διερευνηθεί αρμοδίως, το Υπουργείο είχε διεξαγάγει προκαταρκτική έρευνα για να διαπιστώσει αν η καταγγελία είναι βάσιμη.

Συγγενείς

Σε κεντρικό σημείο στο κάδρο της υπόθεσης τοποθετείται στέλεχος της Ομοσπονδίας στον οποίο ανωνύμως καταλογιζόταν ότι δημιούργησε, επέβλεπε και εν ολίγοι ήλεγχε απόλυτα τέσσερα σωματεία, που φέρονταν να είναι εικονικά και να λειτουργούν όλα στην ίδια διεύθυνση σε προάστιο της Λευκωσίας.

Παράλληλα, με βάση την καταγγελία, τα σωματεία αυτά λειτουργούσαν σε δικό του χώρο και είχαν καθοριστικό ρόλο σ΄ αυτά ο ίδιος και πέντε συγγενικά του πρόσωπα. Με αυτό τον τρόπο, σύμφωνα πάντα με το περιεχόμενο του ισχυρισμού, ο καταγγελλόμενος ήλεγχε την Ομοσπονδία.

Το γραφείο Εφόρου Σωματείων και Ιδρυμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών διερεύνηση προκαταρκτικά τα όσα καταλογίζονται από την ανώνυμη καταγγελία. Διαπίστωσε ότι τρεις από τους τέσσερις συλλόγους πράγματι δηλώνουν την ίδια διεύθυνση αλληλογραφίας. Επίσης, κατέληξε πως τα τρία από τα τέσσερα σωματεία έχουν κοινούς προπονητές, με τους τρεις εξ αυτών να έχουν το ίδιο επίθετο με τον καταγγελλόμενο παράγοντα.

«Βάσιμη καταγγελία»

Ακολούθησε η προώθηση της υπόθεσης στην ΕΔΠΑ και ο διορισμός ερευνώσας λειτουργού με συγκεκριμένους όρους εντολής. Η τελευταία συγκέντρωσε μαρτυρία από φυσικά πρόσωπα, αλλά και στοιχεία, καταλήγοντας, όπως πληροφορείται ο «Φ», ότι η καταγγελία είναι βάσιμη.

Το πόρισμα παρουσιάζει βεβαρημένη τη θέση του καταγγελλόμενου προσώπου, καθώς προκύπτουν μαρτυρίες σε βάρος του για συγκεκριμένα ζητήματα:

>> Έχει ταυτόχρονη σχέση ως αξιωματούχος της Ομοσπονδίας και με τα σωματεία.

>> Από τις μαρτυρίες προκύπτει ότι τα τρία σωματεία εδρεύουν στον ίδιο χώρο και ενδεχομένως να είναι εικονικά. Ενισχυτικά, σε μια περίπτωση, διαπιστώθηκε πως σωματείο που εδρεύει σε συγκεκριμένο χώρο, δεν καταβάλλει οποιοδήποτε αντίτιμο ως ενοίκιο για τη χρήση των κτηριακών εγκαταστάσεων.

>> Η ερευνώσα λειτουργός διατυπώνει τη θέση ότι πέντε πρόσωπα είναι συγγενικά με τον καταγγελλόμενο.

>> Ένα εκ των συγγενικών προσώπων του καταγγελλόμενου αρνήθηκε πως είναι δηλωμένη ως προπονητής, αλλά έχει βοηθητικό ρόλο. Εντούτοις, δηλώνεται επίσημα ως προπονήτρια στον ΚΟΑ για επιχορήγηση.

>> Δυο από τα τέσσερα σωματεία που περιλαμβάνονται στην καταγγελία δεν τηρούν εσωτερικούς κανονισμούς. Οι επικεφαλής των συλλόγων αυτών ισχυρίστηκαν ότι τα σωματεία είναι αδρανή μετά από επιστολή που έκαναν σε αρμοδίους, κάτι ωστόσο που αποδείχθηκε ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

>> Προέκυψε μαρτυρία σε βάρος του καταγγελλόμενου ότι οι ιδιότητές του διαπλέκονται και μάλιστα υπογράφει για λογαριασμό άλλων έγγραφα που -μεταξύ άλλων- αφορούν αιτήματα στον ΚΟΑ για επιχορηγήσεις. Τίθεται, με άλλα λόγια, θέμα πλαστογραφίας.

>> Επιπλέον, ο ελεγχόμενος παράγοντας αρνήθηκε να δώσει απαντήσεις σε κάποια ερωτήματα κι ενδεχομένως να προκύπτει αδίκημα που σύμφωνα με τον Νόμο Περί της Καταπολέμησης της Χειραγώγησης Αθλητικών Γεγονότων συνιστά διάπραξη ποινικού αδικήματος.

>> Υπάρχει εύρημα που αναφέρει ότι ο ελεγχόμενος έχει υιοθετήσει πρακτικές που ο ίδιος θεωρεί νόμιμες, ωστόσο, είναι επιλήψιμες βάσει της νομοθεσίας.

Στον Εισαγγελέα

Το πόρισμα που καταλήγει σε σημαντικά ευρήματα παραδόθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου στο Γενικό Εισαγγελέα, Γιώργο Σαββίδη και στον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη, από τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας, Στέφανο Σκορδή και Ευθύμιο Ευθυμίου, αντιστοίχως.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας είναι αυτός που κρίνει για την τύχη της υπόθεσης, δηλαδή , την αρχειοθέτηση ή την προώθηση στην Αστυνομία Κύπρου για περαιτέρω διερεύνηση. Η διαδικασία γίνεται από αρμόδιους λειτουργούς της Νομικής Υπηρεσίας.

Καταχωρίσθηκε κι άλλη υπόθεση σε βάρος ποδοσφαιρικού παράγοντα

Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι πρόσφατα καταχωρίσθηκε υπόθεση στο Δικαστήριο σε βάρος ποδοσφαιρικού παράγοντα, ο οποίος κατηγορείται για αδικήματα που έχουν να κάνουν με τη διπλή ιδιότητα που διατηρούσε.

Εξάλλου, δυο υποθέσεις που χαρακτηρίζονται ως ηχηρές έχουν πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης και σχετίζονται με τις αποκαλύψεις του «Φ» για τον τέως πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Γιώργο Κούμα.

Θυμίζουμε πως η υπόθεση του κ. Κούμα καταχωρίσθηκε την περασμένη άνοιξη. Στις 6/5/2026, μέσω των δικηγόρων του Χρίστου Τριανταφυλλίδη και Μάριου Ορφανίδη, δήλωσε μη παραδοχή στις 25 κατηγορίες που αντιμετωπίζει και ο Δικαστής, Χαράλαμπος-Μάριος Καραπατάκης, όρισε την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας για τις 23 Νοεμβρίου του 2026. Είναι αντιμέτωπος με 25 κατηγορίες, 23 εκ των οποίων αφορούν ασυμβίβαστο και οι άλλες δύο νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για το ποσό των το ποσό των €6.562.447.

Οι κατηγορίες αφορούν στα αξιώματα που είχε στην ΚΟΠ (αναπληρωτής πρόεδρος και μετέπειτα πρόεδρος) και το γεγονός ότι ήταν μέτοχος δυο εταιρειών, της TRIPLE AAA PRODUCTIONS LIMITED και της TRIPLE AAA VILLAGE STUDIOS LTD.

Η δεύτερη υπόθεση, επίσης καταχωρίσθηκε και έχει τρία πρόσωπα ως κατηγορούμενα που σχετίζονται με την Ομοσπονδία και τις παραγωγές αγώνων. Αυτά τα πρόσωπα κατά την έρευνα σε βάρος του κ. Κούμα, είχαν αρνηθεί να δώσουν πληροφορίες στους ερευνώντες λειτουργούς της ΕΔΠΑ.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας Αθλητισμού, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα περί τα τέλη του περασμένου φθινοπώρου, είχε προωθήσει στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα μέχρι το συγκεκριμένο χρονικό σημείο συνολικά 26 πορίσματα υποθέσεων.

Η ΕΔΠΑ μέχρι και το 2025 είχε διενεργήσει 69 έρευνες. Από αυτές οι 31 έχουν αρχειοθετηθεί, ενώ τα πορίσματα για τις προαναφερθείσες 26 διαβιβάστηκαν στον Γενικό Εισαγγελέα. Παρέμεναν υπό διερεύνηση 12 υποθέσεις.