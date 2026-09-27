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Στο πλαίσιο των δράσεων για την πρόληψη και τη μείωση των θανατηφόρων και σοβαρών οδικών συγκρούσεων, μέλη της Τροχαίας Λευκωσίας (Ομάδα Ζ) πραγματοποίησαν σήμερα εκστρατεία ελέγχου σε δρόμους, όπου δεν επιτρέπεται η χρήση συσκευών προσωπικής κινητικότητας.

Η εκστρατεία επικεντρώθηκε σε διάφορες περιοχές της Λευκωσίας, μεταξύ άλλων στις λεωφόρους Διγενή Ακρίτα, Σπύρου Κυπριανού, Μακαρίου και Νίκης.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας προέκυψαν 36 καταγγελίες, για αδικήματα που προβλέπονται στον περί συσκευών προσωπικής κινητικότητας νόμο.

Επίσης, κατασχέθηκαν 22 συσκευές προσωπικής κινητικότητας προκειμένου να διαπιστωθεί η νομιμότητα της κατοχής τους, καθώς επίσης και μία μοτοσικλέτα.