Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Απεβίωσε στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν μετά από οδική σύγκρουση που συνέβη στις 07 Αυγούστου, στη Λευκωσία, ο Άρης Παπαχαραλάμπους, ηλικίας 16 ετών, από επαρχία Λευκωσία.

Η οδική σύγκρουση συνέβη γύρω στις 2 π.μ. στις 07 Αυγούστου, στη λεωφόρο Γεώργιου Γρίβα Διγενή, στην Αγλαντζιά, όπου ο 16χρονος κινείτο με συσκευή προσωπικής κινητικότητας και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται χτυπήθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, το αυτοκίνητο οδηγούσε 27χρονος, ο οποίος εγκατέλειψε τη σκηνή και εντοπίστηκε στη συνέχεια, σε άλλο σημείο στην περιοχή Αγλαντζιάς. Ο 27χρονος υποβλήθηκε σε έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης, με ένδειξη 73μg%ml αντί μέχρι 22 που είναι το επιτρεπόμενο όριο. Αυτός συνελήφθη για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων.

Στη συνέχεια την ίδια μέρα, στο πλαίσιο διερεύνησης της οδικής σύγκρουσης, ο 27χρονος καθώς και γυναίκα ηλικίας 29 ετών, συνελήφθησαν στη βάση δικαστικών ενταλμάτων, για σκοπούς διερεύνησης υπόθεσης ψευδών πληροφοριών σε αστυνομικό, και παρέμβασης σε δικαστική διαδικασία. Οι δύο τους αφέθηκαν ελεύθεροι αργότερα το απόγευμα στις 07 Αυγούστου.

Το Τμήμα Τροχαίας Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.