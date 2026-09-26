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Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, εγκαινιάστηκε η διεθνής πρωτοβουλία «Ocean Eye» («Το μάτι του Ωκεανού») της ΕΕ και του Καναδά για την παρατήρηση και συλλογή επιστημονικής πληροφορίας για το θαλάσσιο περιβάλλον.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στο να ενδυναμώσει τις δραστηριότητες παρακολούθησης της κατάστασης του Ωκεανού σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι δραστηριότητες αυτές συντονίζονται από τη Διακυβερνητική Επιτροπή για τον Ωκεανό της UNESCO. Κύριοι ομιλητές στην εκδήλωση, ήταν η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν και ο Πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, που τόνισαν τη σημασία της γνώσης της κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος για σκοπούς καλύτερης διαχείρισής του αλλά και για σκοπούς έγκαιρης πρόγνωσης ακραίων καιρικών φαινομένων που εμφανίζονται ολοένα και πιο συχνά λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Στη συνάντηση συμμετείχαν δεκάδες ηγέτες και εκπρόσωποι κρατών και κυβερνήσεων, που ανακοίνωσαν τους τρόπους με τους οποίους η κάθε χώρα θα στηρίξει την πρωτοβουλία. Την εκδήλωση έκλεισε με παρέμβασή του ο Κύπριος Επίτροπος στην ΕΕ, αρμόδιος για θέματα Αλιείας και Ωκεανών, Κώστας Καδής, ο οποίος και ανακοίνωσε ότι η πρωτοβουλία ήδη συγκέντρωσε συνολικά τη στήριξη πέραν των 30 χωρών και χρηματοδότηση πέραν των 250 εκατομμυρίων δολαρίων.

Α.Ν.