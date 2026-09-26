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Πρόπερσι συνελήφθησαν οι Γιώργος Τάττης και Οζ Καραχάν, στην προσπάθειά τους να ανεβάσουν πανό απέναντι από την εξέδρα των επισήμων, κατά την παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου. Ακόμα τραβολογούνται στα δικαστήρια, για το γόητρο και τις εμμονές πεντέξι αστυνομικών.

Πέρσι, το ίδιο πανό αναρτήθηκε σε φράχτη γηπέδων της Λεωφόρου Ιωσήφ Χατζηιωσήφ, κοντά στον χώρο των επισήμων. Συζητήθηκε ότι η Αστυνομία προσπάθησε να το κατεβάσει, αλλά η ίδια η Αστυνομία το αρνήθηκε.

Φέτος μαθαίνουμε ότι η Αστυνομία προειδοποίησε τον άνθρωπο που ανήρτησε πέρσι το πανό, να μην το ανεβάσει ξανά, αν και ο ίδιος δεν μασάει. Τόσο τρομάζει το σύνθημα «Κυπριακή Δημοκρατία, η μόνη λύση»; Τόσο χαλάει τη σούπα της διζωνικής φαντασίωσης; Ποιος αποφάσισε ότι είναι το νούμερο 1 πρόβλημα της παρέλασης; Δεν υπάρχει πια ελευθερία της έκφρασης;

ΑΛ.ΜΙΧ.