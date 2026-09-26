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Αντιδρά και εξαπολύει απειλές η κατοχική δύναμη επειδή η Κύπρος και η Ελλάδα ενισχύονται αποτρεπτικά, αναβαθμίζουν στρατηγικές συνεργασίες. Από τον Ερντογάν, τον αντιπρόεδρο Γιλμάζ, μέχρι και τον αρχικατάσκοπο και υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, όλοι διαμαρτύρονται και αντιδρούν γιατί ενισχύεται η Κυπριακή Δημοκρατία. Στους αντιδρούντες- κατ’ εντολή Άγκυρας- και οι εγκάθετοι της στα κατεχόμενα, που δίνουν συνεχώς διαπιστευτήρια στον Ερντογάν και στο καθεστώς του. Είναι ξεκάθαρο ότι περισσότερο ενοχλούνται για τις συνεργασίες, καθώς θεωρούν ότι αυτές επηρεάζουν τους τουρκικούς επεκτατικούς σχεδιασμούς.

Επιβάλλεται όπως η Κύπρος και η Ελλάδα ενισχύονται αποτρεπτικά. Η Κύπρος βρίσκεται μονίμως απέναντι σε μια επιθετική δύναμη, η οποία κατέχει εδάφη της. Και ως εκ τούτου δεν έχει άλλη επιλογή. Από την εισβολή του 1974 όλες οι κυβερνήσεις αναφέρονται σε αμυντική θωράκιση.

Αυτή η ενίσχυση θεωρήθηκε από πολλούς στο παρελθόν ως επένδυση στο κενό, ως χαμένα λεφτά. Έφθασαν δε στο σημείο να αναπτύσσουν θεωρίες για «ανοχύρωτες πολιτείες». Τούτο βέβαια δεν ήταν πολιτική θέση, αλλά τουριστική θεώρηση του Κυπριακού προβλήματος. Ωστόσο, αν αυτή η θεώρηση συνδυάζεται με την προσέγγιση της προσαρμογής στις τουρκικές αξιώσεις, τότε δεν είναι τουριστική. Δείχνει τάσεις αυτοχειρίας.

Η συνεχιζόμενη κατοχή εδαφών, οι απειλές που εκτοξεύει η Άγκυρα, η προώθηση πολιτικών γκριζαρίσματος περιοχών και προβολής επεκτατικών επιδιώξεων, επιβάλλει την υιοθέτηση μιας αποτρεπτικής στρατηγικής, που περιλαμβάνει και αναβαθμισμένες συνεργασίες. Σε ό,τι αφορά τις συνεργασίες θα πρέπει να αναφερθεί το εξής: Συχνά από Λευκωσία και Αθήνα διατυπώνεται η θέση πως αυτές οι συνεργασίες δεν στρέφονται εναντίον οποιουδήποτε. Τι αποσκοπεί αυτή η αναφορά; Αν λέγεται αυτό για να καθησυχάσει την κατοχική Τουρκία, τότε πρόκειται για λανθασμένη προσέγγιση. Η αμυντική θωράκιση και οι συνεργασίες έχουν προδήλως σχέση και με τη συμπεριφορά της Τουρκίας. Τις επιδιώξεις της, την επιθετικότητα της, τη συνεχιζόμενη κατοχή εδαφών της Κύπρου. Γι΄ αυτό και γίνονται κινήσεις, στο πεδίο των εξοπλισμών και των συνεργασιών. Οι σχεδιασμοί αυτοί συνδέονται ευθέως με την αντιμετώπιση της τουρκικής επιθετικότητας. Και το γνωρίζει τούτο η Άγκυρα και γι’ αυτό το λόγο αντιδρά. Βέβαια, τόσο η Λευκωσία όσο και η Αθήνα, θα πρέπει να σχεδιάζουν έχοντας υπόψη και τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις και το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν. Αυτό το κομμάτι συνδέεται με στρατηγικές αναβάθμισης του ρόλου μας.

Ούτε η Ελλάδα, ούτε η Κύπρος, έχουν την πολυτέλεια της στρατικοποίησης της έντασης. Την ίδια ώρα, όμως, δεν μπορούν να μη διασφαλίζουν την άμυνα τους έναντι της τουρκικής επιθετικότητας.

Είναι ξεκάθαρο ότι η Τουρκία βρίσκεται πάντα απέναντι στις όποιες ενέργειες της Λευκωσίας. Για να ακυρώνει σχεδιασμούς της, αλλά και να την πιέζει ώστε να υποταχθεί. Με συστηματικό τρόπο η Τουρκία επιχειρεί να εμποδίσει την Κυπριακή Δημοκρατία να αποκτήσει στρατηγικά ερείσματα στον τομέα της ασφάλειας, της άμυνας, της ενέργειας. Να αποκτήσει μέσω συνεργασιών πλεονεκτήματα. Όπως απέκτησε με την ένταξή της στην Ε.Ε. Αυτή η προσπάθεια για την Τουρκία είναι γεωστρατηγικής σημασίας καθώς θεωρεί πως εάν δεν επιβληθεί θα απωλέσει σημαντικά πλεονεκτήματα στο πεδίο της επιρροής και του ελέγχου στην ευρύτερη περιοχή.

Η Άγκυρα αισθάνεται ότι οι κινήσεις που γίνονται επηρεάζουν τις δικές της επιλογές και επιδιώξεις. Γι’ αυτό και τεντώνει το σχοινί, αντιδρά και φωνάζει. Με την τακτική αυτή η κατοχική πλευρά θέλει να προκαλέσει φόβο και ανασφάλεια σε Αθήνα και Λευκωσία. Θέλει να ξυπνάει το φοβικό σύνδρομο που κυνηγά τους προσαρμοστικούς σε Ελλάδα και Κύπρο.

Είναι πρόδηλο ότι το στρατιωτικό δόγμα της κατοχικής δύναμης παραμένει το ίδιο από το 1974: Επιθετική διάταξη δυνάμεων, που βρίσκονται σε ετοιμότητα από τον Έβρο μέχρι την Κύπρο με μόνιμο στόχο να ελέγξει την περιοχή. Και η απάντηση από ελληνικής πλευράς; Η πλήρης ενεργοποίηση του αμυντικού δόγματος, που καλύπτει από τον Έβρο μέχρι την Κυπριακή Δημοκρατία.