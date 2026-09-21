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Εκπαιδευτική πτήση μαχητικών και αεροσκαφών υποστήριξης της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας νότια της Κύπρου και στον διεθνή εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου ανακοίνωσε σήμερα (21/9) το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας.

Το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανέφερε με ανάρτησή του ότι αεροσκάφη απογειώθηκαν από διαφορετικές αεροπορικές βάσεις και πραγματοποίησαν «εκτεταμένη εκπαιδευτική πτήση» νότια της Κύπρου και στον διεθνή εναέριο χώρο της Μεσογείου.

✈️ Çelik Kanatlar Akdeniz’in semalarında! 🇹🇷



Ülkemizin Akdeniz’deki hak ve menfaatlerinin korunması, harekât kabiliyetlerimizin geliştirilmesi ve birliklerimizin hazırlık seviyesinin en üst düzeyde tutulmasına yönelik faaliyetlerimiz kararlılıkla devam ediyor.



Bu kapsamda, Hava… pic.twitter.com/1EWE4W52Cv September 21, 2026

Στην επιχείρηση συμμετείχαν, όπως φαίνεται και στο βίντεο, οπλισμένα μαχητικά F-16, καθώς και αεροσκάφος Έγκαιρης Προειδοποίησης και Ελέγχου E-7T, αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού KC-135R και ελικόπτερο T-70, σύμφωνα με δημοσιευμένες πληροφορίες για τη σύνθεση του σχηματισμού.

«Ατσάλινα φτερά στους ουρανούς της Μεσογείου»

Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας συνόδευσε την ανακοίνωση με τη φράση «Ατσάλινα φτερά στους ουρανούς της Μεσογείου» και συνέδεσε τη δραστηριότητα με την «προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων» της Τουρκίας στη Μεσόγειο.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι σχετικές δραστηριότητες συνεχίζονται με στόχο, κατά την τουρκική πλευρά, την προστασία αυτών των συμφερόντων, την ανάπτυξη των επιχειρησιακών δυνατοτήτων και τη διατήρηση της ετοιμότητας των μονάδων στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.