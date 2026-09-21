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Drones επιστρατεύει ο Δήμος Λευκωσίας για την αντιμετώπιση εστιών κουνουπιών, αξιοποιώντας την τεχνολογία και την καινοτομία στο πλαίσιο δράσεων για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, Χαράλαμπο Προύντζο, η χρήση drones θα επεκταθεί σύντομα και στο κανάλι΄του «Κατέβα» στην Παλλουριώτισσα, καθώς και σε άλλα σημεία όπου εντοπίζονται εστίες κουνουπιών.

Η παρέμβαση εντάσσεται στις προσπάθειες για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος και περιορισμό των εστιών αναπαραγωγής.

Η κίνηση έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του Δήμου ότι οι ψεκασμοί συνεχίζονται σε καθημερινή βάση, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα, με τη χρήση εγκεκριμένων σκευασμάτων σε περιοχές όπου έχουν εντοπιστεί εστίες ή έχουν υποβληθεί παράπονα από δημότες.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην περιοχή της Έγκωμης, με παρεμβάσεις στον Κλήμο από τα σύνορα της Λακατάμειας μέχρι τον Άγιο Δομέτιο, κοντά στο κοιμητήριο και την Κρατική Έκθεση, αλλά και στο ανοικτό κανάλι κατά μήκος της οδού Ηρώων. Έλεγχοι έχουν επίσης πραγματοποιηθεί στον πεζόδρομο του Κλήμου και στην περιοχή της Λεωφόρου 28ης Οκτωβρίου.

Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχουν συστηματικά πιθανές εστίες αναπαραγωγής, όπως εγκαταλελειμμένες πισίνες, φρεάτια ανελκυστήρων, ανοικτά κανάλια και άλλα σημεία όπου μπορεί να παραμένει νερό.

Σύμφωνα με τον Δήμο, περίπου στο 60% των περιπτώσεων όπου υποβάλλεται παράπονο εντοπίζεται εστία κουνουπιών είτε στην ίδια την οικία είτε σε γειτονικό υποστατικό.

Για τον λόγο αυτό, οι πολίτες καλούνται να ελέγχουν συστηματικά αυλές και εξωτερικούς χώρους και να απομακρύνουν στάσιμα νερά από δοχεία, πιατάκια γλαστρών, ποτίστρες, υδρορροές, εγκαταλελειμμένες πισίνες και άλλα σημεία.

Η καταπολέμηση των κουνουπιών, όπως επισημαίνει ο Δήμος, αποτελεί ζήτημα δημόσιας υγείας και ποιότητας ζωής, με τις νέες παρεμβάσεις με drones να προστίθενται στο υφιστάμενο πρόγραμμα ψεκασμών και ελέγχων.