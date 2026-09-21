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Στο τελευταίο τετράμηνο κάθε έτους θα διενεργούνται οι γραπτές εξετάσεις για τη συμπλήρωση κενών θέσεων στη δημόσια υπηρεσία, ενώ δύο μήνες πριν από την ημερομηνία της εξέτασης θα γνωστοποιούνται στους υποψήφιους η εξεταστέα ύλη και η ακριβής ημερομηνία, όπως αναφέρθηκε τη Δευτέρα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, κατά την εξέταση του κυβερνητικού νομοσχεδίου για την πλήρωση θέσεων Πρώτου Διορισμού στη δημόσια υπηρεσία.

Η προκήρυξη των θέσεων θα γίνεται στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους, Ιανουάριο – Φεβρουάριο, και οι αιτήσεις από ενδιαφερόμενους θα υποβάλλονται εντός τριών εβδομάδων από την προκήρυξη μιας θέσης.

Όπως ανέφερε ενώπιον της Επιτροπής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), Γεώργιος Παπαγεωργίου, μετά το κλείσιμο του κύκλου υποβολής αιτήσεων, οι υποψήφιοι θα καλούνται να κατηγοριοποιούν τις προτεραιότητές τους σε 1η, 2η και 3η επιλογή.

Στη συνέχεια, η ΕΔΥ και οι Συμβουλευτικές Επιτροπές θα αποφασίζουν ποια εξέταση θα πραγματοποιείται και πότε.

Ο κ. Παπαγεωργίου ανέφερε ακόμη ότι δύο μήνες πριν από τη διεξαγωγή της εξέτασης, η ΕΔΥ και οι Συμβουλευτικές Επιτροπές θα πρέπει να ενημερώνουν τους υποψήφιους για την ακριβή ημερομηνία και την εξεταστέα ύλη.

Ανέφερε επίσης ότι με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου θα καθορίζονται οι θέσεις για τις οποίες θα είναι αρμόδιες οι Συμβουλευτικές Επιτροπές να διενεργούν εξετάσεις.

Ο ρόλος των Συμβουλευτικών Επιτροπών, όπως είπε, θα είναι να διενεργούν τη γραπτή εξέταση και να αποστέλλουν τα αποτελέσματα στην ΕΔΥ.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πρόεδρος της ΕΔΥ στα χρονοδιαγράμματα του νομοσχεδίου, λέγοντας ότι «είναι αδύνατο να τηρήσουμε τα χρονοδιαγράμματα» και εισηγούμενος ο νέος νόμος να εφαρμοστεί το 2028. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής, Χρύσης Παντελίδης, ανέφερε ότι η εισήγηση θα εξεταστεί στην επόμενη συνεδρία.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Πασιουρτίδης, ζήτησε παράλληλα από το Υπουργείο Οικονομικών να ενημερώσει την Επιτροπή στην επόμενη συνεδρία τι θα γίνει με τις κενές θέσεις του τρέχοντος έτους.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΥ εισηγήθηκε ακόμη ο όρος «να διορισθεί» να αντικατασταθεί από τον όρο «να του προσφερθεί διορισμός», εξηγώντας ότι η υφιστάμενη διατύπωση προϋποθέτει αποδοχή της θέσης, ενώ σε περίπτωση προσφοράς διορισμού ο υποψήφιος μπορεί να μην την αποδεχθεί.

Η Μαρία Κλεάνθους – Καλλή, Λειτουργός Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού στο ΤΔΔΠ του Υπουργείου Οικονομικών, εισηγήθηκε να προβλέπεται ρητά στο νομοσχέδιο ότι οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται σε ημερομηνία και τόπο που καθορίζονται από την ΕΔΥ ή την οικεία Συμβουλευτική Επιτροπή και γνωστοποιούνται μέσω της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τη διεξαγωγή τους.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και το ποιος θα αποφασίζει για τη διεξαγωγή ειδικών εξετάσεων. Ο κ. Πασιουρτίδης ανέφερε ότι υπήρχε πλειοψηφία στην Επιτροπή υπέρ της θέσης να μην αποφασίζει το Υπουργικό Συμβούλιο.

Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Σάβια Ορφανίδου, ανέφερε ότι ο ΔΗΣΥ επιθυμεί ο κατάλογος των κενών θέσεων να συνεχίσει να έρχεται στη Βουλή, σε αντίθεση με την πρόνοια του νομοσχεδίου.

«Η διαφωνία μας είναι ότι δεν θέλουμε να απαλλαγούμε από το καθήκον μας να τις βλέπουμε», είπε, προσθέτοντας ότι «δεν θα απεμπολήσουμε το δικαίωμα της Βουλής για τον κατάλογο».

Ο κ. Παντελίδης ανέφερε ότι το θέμα θα εξεταστεί σε επόμενη συνεδρία, ενώ η κ. Ορφανίδου γνωστοποίησε ότι ο ΔΗΣΥ θα καταθέσει πρόταση νόμου για καθορισμό χρονοδιαγραμμάτων στις ειδικές εξετάσεις.

Σε ό,τι αφορά τους φορείς που μπορούν να διεξάγουν τις εξετάσεις, ο Πρόεδρος της ΕΔΥ ανέφερε ότι η διορίζουσα αρχή μπορεί να τις αναθέτει, μεταξύ άλλων, στην Υπηρεσία Εξετάσεων, στο Κέντρο Παραγωγικότητας ή σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο.

Ο Πρόεδρος του κινήματος Άλμα, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, εισηγήθηκε η ΕΔΥ να έχει τη δυνατότητα να διενεργεί πρώτα μία γενική εξέταση για όλους τους υποψήφιους και όσοι αποτυγχάνουν να αποκλείονται από την ειδική εξέταση.

Εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης ανέφερε ότι μια τέτοια ρύθμιση θα λειτουργούσε ως «κόφτης», επισημαίνοντας ότι ορισμένες θέσεις προσελκύουν περιορισμένο ενδιαφέρον.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου, ανέφερε ότι μία από τις βασικές έγνοιες είναι η έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών και πρόσθεσε ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί ένα «ταβάνι» στον αριθμό των θέσεων που θα καλύπτονται μέσω ειδικών εξετάσεων.

Η εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΔΥ, Στάλω Δημητρίου, έκανε λόγο για «τεράστιο πρόβλημα» στην πλήρωση κενών θέσεων. Ως παράδειγμα ανέφερε ότι το 2025 προκηρύχθηκαν 36 θέσεις επιμελητριών στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά από όσους πέτυχαν στις εξετάσεις μόλις 11 πληρούσαν τα προσόντα του σχεδίου υπηρεσίας και μόνο τρία άτομα αποδέχθηκαν τη θέση.

Η ίδια υποστήριξε ότι το πρόβλημα βρίσκεται στον τύπο των κυβερνητικών εξετάσεων που εφαρμόζεται σήμερα και ότι το attitude test δεν θα επιλύσει το ζήτημα.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΥ, από την πλευρά του, ανέφερε ότι «δεν είναι η εξέταση το πρόβλημα», αλλά το περιεχόμενο της θέσης, το σχέδιο υπηρεσίας, η δυσχέρεια των καθηκόντων και η αμοιβή σε σχέση με αυτά.

«Αν θέλουμε να λύσουμε αυτά τα ζητήματα πρέπει να ξαναδούμε τα σχέδια υπηρεσίας των θέσεων», κατέληξε.

ΚΥΠΕ