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Νέα αναστάτωση καταγράφεται στις αεροπορικές μετακινήσεις στη Βρετανία, μετά από τεχνικό πρόβλημα στο κέντρο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της NATS στο Πρέστγουικ της Σκωτίας, το οποίο προκάλεσε καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων σε σειρά αεροδρομίων.

Πρόκειται για το δεύτερο σοβαρό περιστατικό που πλήττει το βρετανικό σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας μέσα σε περίπου δύο εβδομάδες, γεγονός που προκαλεί νέες αντιδράσεις από αεροπορικές εταιρείες και επαναφέρει τη συζήτηση για την αξιοπιστία των συστημάτων της NATS (National Air Traffic Services).

Η NATS ανακοίνωσε ότι το σημερινό περιστατικό οφειλόταν σε πρόβλημα συνδεσιμότητας σε τμήμα του δικτύου των συστημάτων της στη Σκωτία και ξεκαθάρισε ότι δεν συνδέεται με τη μεγάλη τεχνική βλάβη που σημειώθηκε νωρίτερα τον Σεπτέμβριο.

epa13224981 Passengers wait at a departure lounge at a terminal in Heathrow Airport, Britain, 09 September 2026. UK airports have warned of further disruption after more than 1,300 flights to and from the UK were cancelled due to a ‘technical issue’ on 08 September. Tens of thousands of passengers at airports, including Heathrow and Gatwick, faced travel chaos after planes could not take off safely. EPA/NEIL HALL

Περιορισμοί στις πτήσεις για λόγους ασφαλείας

Το πρόβλημα έγινε αντιληπτό νωρίς το πρωί της Δευτέρας (21/9) στο κέντρο του Πρέστγουικ. Για λόγους ασφαλείας επιβλήθηκαν προσωρινά περιορισμοί στην εναέρια κυκλοφορία, ώστε να μειωθεί ο αριθμός των πτήσεων που διαχειρίζονταν οι ελεγκτές όσο οι τεχνικοί προσπαθούσαν να αποκαταστήσουν τη βλάβη.

«Για να διατηρηθεί η ασφάλεια, εφαρμόστηκαν περιορισμοί στην εναέρια κυκλοφορία για τη διαχείριση της ζήτησης», ανέφερε αρχικά εκπρόσωπος της NATS, καλώντας τους επιβάτες να ενημερώνονται απευθείας από τις αεροπορικές εταιρείες για την κατάσταση των πτήσεών τους.

Λίγες ώρες αργότερα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το τεχνικό πρόβλημα είχε διορθωθεί και ότι εργαζόταν μαζί με τα αεροδρόμια και τις αεροπορικές εταιρείες για τη σταδιακή άρση των περιορισμών. Προειδοποίησε, πάντως, ότι οι καθυστερήσεις δεν θα εξαφανίζονταν αμέσως.

Πτήσεις καθηλώθηκαν, καθυστερήσεις σε πολλά αεροδρόμια

Οι πρώτες επιπτώσεις καταγράφηκαν κυρίως στη Σκωτία, τη βόρεια Αγγλία και τη Βόρεια Ιρλανδία. Προβλήματα αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, στα αεροδρόμια της Γλασκώβης και του Μπέλφαστ, ενώ επηρεάστηκαν και πτήσεις στο London City. Σε πρώιμο στάδιο της διαταραχής είχαν ήδη καταγραφεί τουλάχιστον 24 ακυρώσεις ή σοβαρές καθυστερήσεις, με τον αριθμό να μεταβάλλεται καθώς οι εταιρείες αναπροσάρμοζαν τα προγράμματά τους.

Αεροδρόμια νοτιότερα του Μάντσεστερ φαίνεται ότι επηρεάστηκαν λιγότερο, ωστόσο η αποκατάσταση ενός συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας δεν σημαίνει άμεση επιστροφή στην κανονικότητα, καθώς αεροσκάφη και πληρώματα πρέπει να επανατοποθετηθούν και τα προγράμματα να αναδιοργανωθούν.

epa13224984 Passengers wait at a departure lounge at a terminal in Heathrow Airport, Britain, 09 September 2026. UK airports have warned of further disruption after more than 1,300 flights to and from the UK were cancelled due to a ‘technical issue’ on 08 September. Tens of thousands of passengers at airports, including Heathrow and Gatwick, faced travel chaos after planes could not take off safely. EPA/NEIL HALL

Νέα πυρά κατά της NATS

Η νέα βλάβη προκάλεσε έντονη αντίδραση από τις αεροπορικές εταιρείες. Η easyJet επέκρινε τη NATS, υποστηρίζοντας ότι δύο σοβαρά προβλήματα μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα εγείρουν ερωτήματα για την ανθεκτικότητα του συστήματος, ενώ η Ryanair επανέφερε την απαίτησή της για αλλαγή στην ηγεσία της εταιρείας. Η British Airways χαρακτήρισε το νέο περιστατικό «απογοητευτικό».

Η NATS βρίσκεται ήδη υπό πίεση μετά τη μεγάλη βλάβη της 8ης Σεπτεμβρίου, όταν πρόβλημα λογισμικού οδήγησε σε εκτεταμένους περιορισμούς στον βρετανικό εναέριο χώρο. Περισσότερες από 2.000 πτήσεις επηρεάστηκαν εκείνο το διήμερο, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με ακυρώσεις και πολύωρες καθυστερήσεις.

Η προκαταρκτική έρευνα για το προηγούμενο περιστατικό έδειξε ότι ένα σφάλμα σε μικρό τμήμα του λογισμικού προκάλεσε αλλοίωση δεδομένων και οδήγησε στην ενεργοποίηση περιορισμών ασφαλείας. Η NATS έχει διευκρινίσει ότι το σημερινό πρόβλημα στο Πρέστγουικ είναι διαφορετικής φύσης.

Οι επιβάτες καλούνται να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο, καθώς παρά την αποκατάσταση της βλάβης οι καθυστερήσεις και οι ακυρώσεις ενδέχεται να συνεχιστούν μέχρι να ομαλοποιηθεί πλήρως το πρόγραμμα.

protothema.gr