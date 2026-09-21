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Σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών καταδικάστηκε σήμερα από το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου 41χρονη, η οποία κρίθηκε ένοχη για πρόκληση θανάτου λόγω απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης, παράλειψη συμμόρφωσης σε σήμα τροχαίας και οδήγηση οχήματος με μαθητική άδεια χωρίς τη συνοδεία προσώπου που κατείχε πολυετή κανονική άδεια οδήγησης.

Στην 41χρονη επιβλήθηκαν επίσης οκτώ βαθμοί ποινής, καθώς και στέρηση της άδειας οδήγησης για τρεις μήνες, με ισχύ αμέσως μετά την αποφυλάκισή της.

Η υπόθεση αφορά θανατηφόρα οδική σύγκρουση που σημειώθηκε στις 29 Ιουνίου 2022 στο Παραλίμνι, με αποτέλεσμα τον θάνατο 35χρονου μοτοσικλετιστή.