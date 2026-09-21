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Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο της Κύπρου προκάλεσε ο θάνατος της Έλενας Χαραλάμπους, η οποία υπηρέτησε για χρόνια τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση, με παρουσία τόσο στο ραδιόφωνο όσο και στην τηλεόραση του ΡΙΚ.

Το ΡΙΚ αποχαιρέτησε τη δημοσιογράφο με συγκινητική ανάρτηση, αναδεικνύοντας την επαγγελματική της διαδρομή και την εκτίμηση που είχε κερδίσει όλα αυτά τα χρόνια από τους συναδέλφους της.

Η Έλενα Χαραλάμπους εργάστηκε επί σειρά ετών στο ΡΙΚ, αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα στη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση. Όπως αναφέρει το ΡΙΚ, ξεχώρισε για το ήθος, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό της.

Σε ανάρτησή του, το ΡΙΚ αναφέρει:

«Το ΡΙΚ αποχαιρετά με θλίψη την Έλενα Χαραλάμπους, μια ξεχωριστή δημοσιογράφο και αγαπητή συνάδελφο, που υπηρέτησε για χρόνια τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση με ήθος, συνέπεια και επαγγελματισμό.

Η Έλενα άφησε το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα τόσο στο ραδιόφωνο όσο και στην τηλεόραση του ΡΙΚ.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της.»