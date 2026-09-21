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Τρεις διαφορετικές προτάσεις νόμου για τα στοιχεία που αναγράφονται στα δελτία ταυτότητας των Κυπρίων πολιτών κατατέθηκαν στη Βουλή, με τους Γιώργο Λυσανδρίδη του ΔΗΣΥ, Χρίστο Χρίστου του ΕΛΑΜ και Δημήτρη Σούγλη της Άμεσης Δημοκρατίας να εισηγούνται διαφορετικές ρυθμίσεις για το περιεχόμενο των ταυτοτήτων.

Οι προτάσεις, που τροποποιούν το άρθρο 63 του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, αφορούν μεταξύ άλλων τη δυνατότητα επιλογής ορισμένων στοιχείων από τον κάτοχο, την υποχρεωτική αναγραφή των στοιχείων των γονέων και τον ρητό καθορισμό, διά νόμου, των πληροφοριών που θα περιλαμβάνονται στα δελτία ταυτότητας.

Να επιλέγει τα στοιχεία ο κάτοχος προτείνει ο Λυσανδρίδης

Σκοπός της πρότασης νόμου που κατέθεσε ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Λυσανδρίδης, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, είναι «η τροποποίηση του Νόμου, ώστε να καθοριστούν ρητά τα στοιχεία που αναγράφονται στο δελτίο ταυτότητας των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενισχύοντας την προστασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις αρχές της αναγκαιότητας και της ελαχιστοποίησης της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών».

Παράλληλα, όπως προστίθεται, «σκοπείται η αναγνώριση του δικαιώματος του πολίτη να επιλέγει τη μη αναγραφή ή τη συμπερίληψη συγκεκριμένων στοιχείων στο δελτίο ταυτότητάς του, χωρίς να επηρεάζεται η εγκυρότητα του εγγράφου ή η τήρηση των στοιχείων αυτών στο Αρχείο Πληθυσμού».

Συγκεκριμένα, η πρόταση προνοεί την προσθήκη νέου άρθρου, αμέσως μετά το άρθρο 63 στον βασικό νόμο, ώστε το δελτίο ταυτότητας να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Αριθμό δελτίου ταυτότητας

(β) ονοματεπώνυμο του προσώπου στο οποίο εκδίδεται το δελτίο ταυτότητας

(γ) φωτογραφία αυτού

(δ) ημερομηνία γέννησης αυτού

(ε) υπηκοότητα αυτού

(στ) ημερομηνία έκδοσης του δελτίου ταυτότητας

(ζ) ημερομηνία λήξης της ισχύος του δελτίου ταυτότητας και

(η) στοιχεία ασφαλείας, βιομετρικά χαρακτηριστικά και άλλα στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε εν ισχύι νομοθεσίας.

Περαιτέρω, προνοεί ότι στο δελτίο ταυτότητας θα αναγράφονται, εκτός εάν ο κάτοχος επιλέξει εγγράφως τη μη αναγραφή τους, τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Φύλο του προσώπου στο οποίο εκδίδεται το δελτίο ταυτότητας-

(β) πατρώνυμο ή/και μητρώνυμο αυτού-

(γ) τόπος γέννησης αυτού- ήΙκαι

(δ) υπογραφή αυτού.

Στην πρόταση σημειώνεται πως «νοείται ότι, ο αιτητής του δελτίου ταυτότητας δύναται να επιλέξει τη μη συμπερίληψη ενός ή περισσότερων στοιχείων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν εδάφιο, κατά την πρώτη έκδοση του δελτίου ταυτότητας, την ανανέωση αυτού ή/και οποτεδήποτε μεταγενέστερα».

Για το σκοπό αυτό, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, προτείνει παράλληλα την τροποποίηση του άρθρου 64 του βασικού νόμου, ώστε η αρχή εγγραφής να εκδίδει νέο δελτίο ταυτότητας σε αντικατάσταση υφιστάμενου δελτίου ταυτότητας, κατόπιν έγγραφης αίτησης του ενδιαφερόμενου προσώπου το οποίο επιλέγει τη μη αναγραφή ή τη συμπερίληψη ορισμένων στοιχείων.

Η πρόταση ΕΛΑΜ κατοχυρώνει την αναγραφή πατρώνυμου/μητρώνυμου

Η πρόταση νόμου που κατέθεσε ο Χρίστος Χρίστου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΕΛΑΜ, τροποποιεί το άρθρο 63 του βασικού νόμου με την προσθήκη των ακόλουθων επιφυλάξεων:

«Νοείται ότι, στο δελτίο ταυτότητας αναγράφονται το επώνυμο, το όνομα, το φύλο, η υπηκοότητα, η ημερομηνία γέννησης, το επώνυμο πατέρα, το όνομα πατέρα, το πατρικό επώνυμο μητέρας, το όνομα μητέρας και ο τόπος γέννησης του προσώπου στο οποίο αυτό εκδίδεται, καθώς και ο αριθμός δελτίου ταυτότητας και ο αριθμός του εγγράφου. Νοείται περαιτέρω ότι, ο Διευθυντής δύναται να αποφασίσει την προσθήκη στο δελτίο ταυτότητας οποιουδήποτε άλλου στοιχείου».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την πρόταση νόμου, «σκοπός της είναι η τροποποίηση του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, ώστε να προβλέπονται στις διατάξεις του τα στοιχεία που αναγράφονται υποχρεωτικά στο δελτίο ταυτότητας των Κυπρίων πολιτών, με απώτερο στόχο να διασφαλίζεται ότι τα ουσιώδη στοιχεία της προσωπικής και οικογενειακής τους κατάστασης δεν υπόκεινται σε αφαίρεση ή τροποποίηση με διοικητική απόφαση».

Ειδικότερα, προστίθεται, με την πρόταση νόμου κατοχυρώνεται η αναγραφή του ονοματεπωνύμου του πατέρα και της μητέρας, στοιχείων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας και της οικογενειακής κατάστασης κάθε πολίτη».

Τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με τον εισηγητή της πρότασης, συμβάλλουν στην ασφαλή εξακρίβωση της ταυτότητας του κατόχου, διευκολύνουν τη διοικητική ταυτοποίηση και διασφαλίζουν τη συνέχεια και την αξιοπιστία των στοιχείων που τηρούνται στο Αρχείο Πληθυσμού.

Όπως τονίζει ο κ. Χρίστου, «η συμπερίληψη των εν λόγω στοιχείων αποτυπώνει τη διατήρηση της οικογενειακής ταυτότητας του πολίτη και τον δεσμό του με την οικογένειά του. Δεδομένου ότι η οικογένεια αποτελεί τον θεμελιώδη πυρήνα της κοινωνίας, η αναγραφή της καταγωγής του πολίτη μέσω των στοιχείων των γονέων συνιστά διαχρονική πρακτική της δημόσιας διοίκησης, χωρίς να θίγει οποιοδήποτε ατομικό δικαίωμα».

Συνεπώς, καταλήγει, διασφαλίζεται ότι τα βασικά στοιχεία της ταυτότητας κάθε πολίτη προστατεύονται από αυθαίρετες μεταβολές και παραμένουν σταθερά καθορισμένα με νόμο, σύμφωνα με τις αρχές της νομιμότητας, της ασφάλειας δικαίου και της χρηστής διοίκησης.

Καθορίζει ρητά και διά νόμου τουλάχιστον οκτώ στοιχεία η πρόταση Σούγλη

Τέλος, σκοπός της πρότασης νόμου που κατέθεσε ο βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας, Δημήτρης Σούγλης, είναι η τροποποίηση του Νόμου, ώστε να καθορίζονται ρητά και διά νόμου οι πληροφορίες και τα στοιχεία που αναγράφονται στα δελτία ταυτότητας των Κυπρίων πολιτών, αντί ο καθορισμός των εν λόγω πληροφοριών και στοιχείων να εναπόκειται στον εκάστοτε διευθυντή της Διεύθυνσης Αρχείου Πληθυσμού και Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα, η πρόταση νόμου προνοεί ότι στο δελτίο ταυτότητας αναγράφονται τουλάχιστον τα ακόλουθα:

(α) Όνομα και επώνυμο του προσώπου στο οποίο εκδίδεται το δελτίο ταυτότητας·

(β) τόπος και ημερομηνία γέννησης αυτού

(γ) ημερομηνία λήξης της ισχύος του δελτίου ταυτότητας·

(δ) αριθμός δελτίου ταυτότητας

(ε) όνομα και επώνυμο πατέρα του εν λόγω προσώπου

(στ) όνομα και πατρικό επώνυμο μητέρας του εν λόγω προσώπου

(ζ) υπηκοότητα αυτού

(η) φύλο «Άρρεν» ή «Θήλυ» και

(θ) ημερομηνία και τόπος έκδοσης του δελτίου ταυτότητας.

Σημειώνεται πως και οι τρεις προτάσεις νόμου κατατέθηκαν στην Ολομέλεια του Σώματος την περασμένη Πέμπτη και παραπέμφθηκαν για συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.