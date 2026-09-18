Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Τσαντ-Παπανδρέου, δεύτερη σύζυγος του ιστορικού ηγέτη του ΠΑΣΟΚ, η οποία άφησε το δικό της αποτύπωμα στη δημόσια ζωή, μέσα από μια πολυτάραχη διαδρομή με έντονες συγκρούσεις αλλά και διακριτική παρουσία.

Η Μαργαρίτα Τσαντ-Παπανδρέου γεννήθηκε στο Όουκ Παρκ του Ιλινόι των ΗΠΑ, στις 30 Σεπτεμβρίου 1923, η μεγαλύτερη από πέντε αδελφές στην οικογένεια.

Σπούδασε δημοσιογραφία και κατόπιν έκανε το μεταπτυχιακό της στη Δημόσια Υγεία στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, όπου και γνωρίστηκε με τον Ανδρέα Παπανδρέου.

Έζησαν αρχικά στη Μινεσότα και αργότερα στην Καλιφόρνια, όπου ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ και στενός φίλος του μετέπειτα κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Πατ Μπράουν.

Το 1959-1960 η Μαργαρίτα Παπανδρέου συνόδευσε τον άντρα της στην επίσκεψή του στη Γιουγκοσλαβία. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε πάρει χορηγίες από τα αμερικανικά ιδρύματα Γκούγκενχαϊμ και Φουλμπράιτ για να μελετήσει το οικονομικό σύστημα της χώρας.

Στη Γιουγκοσλαβία το ζεύγος φιλοξενήθηκε από τον ηγέτη της χώρας στρατάρχη Γιόσιπ Μπροζ Τίτο, με τον οποίο συνδέθηκαν φιλικά.

Με τον Ανδρέα Παπανδρέου απέκτησαν τέσσερα παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου.

Ο Ανδρέας Παπανδρέου με τη σύζυγό του, Μαργαρίτα, κατά τη διάρκεια προεκλογικής περιόδου στη δεκαετία του ’70EUROKINISSI

Η πολυτάραχη σχέση με τον Ανδρέα

Μετά τη μόνιμη εγκατάστασή τους στην Ελλάδα το 1961, η σχέση τους πέρασε κρίση καθώς ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε ερωτική σχέση με την Έπη Σκιαδαρέση, τη νεαρή σύζυγο του γνωστού μηχανικού και εργολάβου Γιώργου Σκιαδαρέση, που ήταν παλιός συμμαθητής του στο Κολλέγιο Αθηνών. Το θέμα πήρε και μεγάλες πολιτικές διαστάσεις όταν το 1964 η κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου ανέθεσε το καινούριο σχέδιο πόλεως της Πάτρας στον Γιώργο Σκιαδαρέση. Παρά αυτή την περιπέτεια, μετά την επιβολή της χούντας των συνταγματαρχών η Μαργαρίτα Παπανδρέου κινητοποιήθηκε ώστε να την απελευθέρωση του συζύγου της τον Δεκέμβριο του 1967.

Η επόμενη δοκιμασία για τη σχέση τους ήταν στη Στοκχόλμη, όπου ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε ερωτική σχέση με τη Σουηδέζα ηθοποιό και τηλεπαρουσιάστρια Ράνια Νάιμπλομ, με την οποία μάλιστα απέκτησε και μία κόρη εκτός γάμου, αλλά συνέχισε να είναι παντρεμένος με τη Μαργαρίτα.

Μεταπολιτευτικά, η σχέση του ζεύγους συνέχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα με αποκορύφωμα τη σχέση του Ανδρέα με την αεροσυνοδό του πρωθυπουργικού αεροσκάφους Δήμητρα Λιάνη, σχέση η οποία οδήγησε στο διαζύγιο και τον τρίτο γάμο του ιστορικού ηγέτη του ΠΑΣΟΚ.

Όπως είπε η ίδια σε συνέντευξή της αποφάσισε ότι αγαπά πολύ τον Ανδρέα και αυτή της η αγάπη τον οδήγησε στο να τον αφήσει ελεύθερο. Αποκάλυψε μάλιστα ότι η Μελίνα Μερκούρη της είχε προτείνει να φωνάξει και να απειλήσει ότι θα αυτοκτονήσει, αλλά δεν ακολούθησε την συμβουλή της.

Τελικά η Μαργαρίτα Παπανδρέου συμφώνησε να δώσει διαζύγιο ώστε να παντρευτεί ο Ανδρέας Παπανδρέου τη Δήμητρα Λιάνη.

Στο αυτοβιογραφικό της βιβλίο που εξέδωσε το 2015 με τίτλο «Έρωτας και εξουσία» είπε ότι αρχικά ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν πιστός, αλλά ότι ο ενθουσιασμός του για μία γυναίκα τον έβγαζε έξω από τα λογικά πλαίσια, παρομοιάζοντας το πάθος του με αυτό ενός αλκοολικού.

Η ίδρυση της Ε.Γ.Ε. και οι «παρεμβάσεις»

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου ίδρυσε και διετέλεσε για οχτώ χρόνια πρόεδρος της Ένωση Γυναικών Ελλάδος (Ε.Γ.Ε.). Πολλά από τα νομοθετήματα του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με το οικογενειακό δίκαιο και τα δικαιώματα των γυναικών πιστεύεται ότι έχουν και το δικό της αποτύπωμα όπως η κατάργηση του θεσμού της προίκας (1982), η νομιμοποίηση των εκτρώσεων (1986), η θέσπιση του πολιτικού γάμου (1982), η νομιμοποίηση διαζυγίων με αμοιβαία συναίνεση, η δυνατότητα διατήρησης του επωνύμου των γυναικών μετά από τον γάμο τους και η απόκτηση ίσων δικαιωμάτων με το σύζυγο στην κηδεμονία των παιδιών τους.

Υπήρχαν βέβαια και αυτοί που την κατηγόρησαν ότι κατά την πρώτη οκταετία του ΠΑΣΟΚ ήταν ιδιαίτερα παρεμβατική, τόσο ώστε να κάνει υποδείξεις σε υπουργούς ή να τηλεφωνεί στην ΕΡΤ ώστε να διακοπούν εκπομπές, κατηγορίες που η ίδια είχε αποκρούσει.

Η περιπέτεια με τη Λίστα Λαγκάρντ

Το Δεκέμβριο του 2012 οι εφημερίδες Το Βήμα και Πρώτο Θέμα ισχυρίστηκαν σε δημοσιεύματά τους ότι το όνομα της Μαργαρίτας Παπανδρέου βρισκόταν ανάμεσα σ’ αυτά της λίστας Λαγκάρντ.

Στις 14 Οκτωβρίου του 2014 το ΣΔΟΕ απάντησε επίσημα με έγγραφό του στη Μαργαρίτα Παπανδρέου ότι, ύστερα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε, στα πλαίσια αγωγής που είχε καταθέσει η Μ. Παπανδρέου, το όνομά της δεν περιλαμβάνεται στη λίστα.

cnn.gr