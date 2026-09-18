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Δυναμική παρουσία της Eurobank στο 9ο Cyprus Healthcare Conference

Λευκωσίας, Σεπτέμβριος 2026 – Τις σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές του τομέα της Υγείας, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο των επενδύσεων και της χρηματοδότησης στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού συστήματος υγείας, ανέδειξε το 9ο Cyprus Healthcare Conference, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή και τη στήριξη της Eurobank.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκπρόσωποι του κλάδου συζήτησαν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που διαμορφώνουν το μέλλον της υγείας, με ιδιαίτερη έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό, την καινοτομία, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη δημιουργία ενός βιώσιμου οικοσυστήματος υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο.

Στην ομιλία του ο Γενικός Διευθυντής Wholesale Banking της Eurobank, Φοίβος Στασόπουλος, ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο της χρηματοδότησης στην ανάπτυξη του τομέα της υγείας, σημειώνοντας ότι ένα σύγχρονο σύστημα υγείας δεν μπορεί να εξελιχθεί χωρίς επενδύσεις και πρόσβαση σε κεφάλαια. Επισήμανε ότι η αποστολή των τραπεζών υπερβαίνει τη συμβατική παροχή δανείων, καθώς λειτουργούν ως στρατηγικοί συνεργάτες που στηρίζουν την ανάπτυξη, την καινοτομία και τον μετασχηματισμό του τομέα.

Όπως ανέφερε, ο τομέας της υγείας στην Κύπρο έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε έναν δυναμικό οικονομικό κλάδο, με το ΓεΣΥ να αποτελεί σημαντικό καταλύτη, ενώ οι ιδιωτικές επενδύσεις, οι νέες υποδομές και το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον δημιουργούν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Υπογράμμισε ότι το ζητούμενο δεν είναι μόνο η διαθεσιμότητα κεφαλαίων, αλλά η αποτελεσματική διοχέτευσή τους σε έργα και επιχειρηματικά μοντέλα που δημιουργούν αξία για τους ασθενείς, τους επενδυτές και την οικονομία συνολικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις τάσεις συγκέντρωσης και ενοποίησης του κλάδου, επισημαίνοντας ότι η μεγαλύτερη κλίμακα επιτρέπει την αξιοποίηση τεχνολογίας, την παροχή πιο εξειδικευμένων υπηρεσιών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Τόνισε, ωστόσο, ότι η ανάπτυξη πρέπει να βασίζεται σε σαφή στρατηγική, ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση και βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα.

Ο κ. Στασόπουλος υπογράμμισε ακόμη τις σημαντικές δυνατότητες της Κύπρου να εξελιχθεί σε περιφερειακό κόμβο υπηρεσιών υγείας, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα σε τομείς όπως ο ιατρικός τουρισμός, τα κέντρα αποκατάστασης, η υγειονομική τεχνολογία και η έρευνα. Όπως σημείωσε, η επίτευξη αυτού του στόχου προϋποθέτει τη συνεργασία τραπεζών, επενδυτών και παρόχων υπηρεσιών υγείας, με κοινό όραμα για το μέλλον.

Κλείνοντας, τόνισε ότι η Eurobank παραμένει προσηλωμένη στη στήριξη επενδύσεων που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια και τη βιωσιμότητα του τομέα της υγείας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας.

Η συμμετοχή της Eurobank στο 9ο Cyprus Healthcare Conference επιβεβαιώνει τη διαρκή δέσμευση της Τράπεζας να στηρίζει κλάδους με υψηλή προστιθέμενη αξία και ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός σύγχρονου, ανθεκτικού και καινοτόμου οικοσυστήματος υγείας στην Κύπρο.