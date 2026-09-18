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Στο υπουργείο Παιδείας μετέβη σήμερα μικρή αντιπροσωπεία εργοδοτούμενων από τα υποστηρικτικά προγράμματα, ώστε να καταθέσει υπόμνημα αιτημάτων.

Όπως πληροφορείται το philenews, οι εν λόγω εργαζόμενοι έθεσαν ζήτημα για το καθεστώς εργοδότησής τους. Ιδίως, όμως, επεσήμαναν το γεγονός ότι δεν δικαιούνται ανεργιακό επίδομα για διάστημα περίπου 4 μηνών το καλοκαίρι, με αποτέλεσμα να μην έχουν εισοδήματα.

Το εν λόγω θέμα, φαίνεται να απασχολεί και τις συντεχνίες ΠΑΣΕΥ–ΠΕΟ και ΟΕΚΔΥ–ΣΕΚ, οι οποίες έχουν θέσει ανάλογα αιτήματα.

Υπενθυμίζεται πως οι εργαζόμενοι των υποστηρικτικών προγραμμάτων, μετά την κρίση του 2013, εργοδοτούνταν με αγορά υπηρεσιών. Πριν λίγα χρόνια, μετετράπησαν σε ορισμένου χρόνου και από φέτος απασχολούνται ως αορίστου χρόνου.

Από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, μας αναφέρθηκε πως παραλήφθηκε το υπόμνημα των εργοδοτούμενων στα υποστηρικτικά προγράμματα και πως αυτό θα παραδοθεί στην υπουργό Παιδείας.

Σε περίπτωση που συμπεριλαμβάνονται νομικά ζητήματα, αυτά θα προωθηθούν στη Νομική Υπηρεσία.

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