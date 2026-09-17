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Αναλυτικά στοιχεία για τα υπηρεσιακά ταξίδια και το συνολικό κόστος των αποστολών του Ειδικού Απεσταλμένου του Υπουργού Εξωτερικών για την Αφρική, Κωνσταντίνου Ηλιάδη, ζητά με κοινοβουλευτική ερώτησή του ο βουλευτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης.

Ο κ. Ηλιάδης, αφυπηρετήσας πρέσβης, είχε διοριστεί Ειδικός Απεσταλμένος για την Αφρική στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης της κυπριακής διπλωματικής παρουσίας στην ήπειρο, με το Υπουργείο Εξωτερικών να ανακοινώνει τον Απρίλιο του 2024 ότι θα ασκούσε τα καθήκοντά του αμισθί.

Με την ερώτησή του, ο κ. Μιχαηλίδης καλεί τον Υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο να καταθέσει στη Βουλή αναλυτικό πίνακα για κάθε υπηρεσιακό ταξίδι που πραγματοποίησε ο κ. Ηλιάδης από τον διορισμό του μέχρι σήμερα.

Συγκεκριμένα, ζητεί να γνωστοποιηθούν για κάθε αποστολή η ημερομηνία, η διάρκεια, η χώρα προορισμού και ο σκοπός του ταξιδιού, καθώς και αναλυτική καταγραφή των σχετικών δαπανών.

Ο βουλευτής ζητά ξεχωριστή αναφορά στο κόστος για αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή, ημερήσια επιδόματα και λοιπά έξοδα του Ειδικού Απεσταλμένου.

Παράλληλα, ζητά να διευκρινιστεί κατά πόσον στις αποστολές τον συνόδευαν λειτουργοί του Υπουργείου Εξωτερικών και, εφόσον αυτό συνέβαινε, να αναφερθούν ο αριθμός και η υπηρεσιακή ιδιότητά τους, χωρίς να δημοσιοποιηθούν τα ονόματά τους, καθώς και το κόστος της συμμετοχής τους ανά ταξίδι.

Στην κοινοβουλευτική ερώτηση ζητείται ακόμη το συνολικό κόστος κάθε αποστολής, περιλαμβανομένων των εξόδων τόσο του κ. Ηλιάδη όσο και των λειτουργών που ενδεχομένως τον συνόδευαν.

Ο κ. Μιχαηλίδης καλεί επίσης το Υπουργείο να γνωστοποιήσει το συνολικό ποσό που έχει δαπανήσει η Κυπριακή Δημοκρατία για όλες τις συγκεκριμένες αποστολές, καθώς και κατά πόσον ο Κωνσταντίνος Ηλιάδης εξακολουθεί σήμερα να ασκεί καθήκοντα Ειδικού Απεσταλμένου για την Αφρική.