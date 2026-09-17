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Νέα στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η διακομιδή του Γιώργου Μαζωνάκη στο νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ» προκύπτουν από το δελτίο του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.

Στο έγγραφο που συμπλήρωσαν οι διασώστες κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή από το ιατρείο της οδού Καρνεάδου αναφέρεται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ανέπνεε και ότι αρχικά έγινε ΚΑΡΠΑ από γιατρό. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια καταγραφή, χορηγήθηκε στον τραγουδιστή ένεση αδρεναλίνης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο τέλος του δελτίου, όπου οι διασώστες σημειώνουν: «οι γιατροί που ήταν στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή».

«Ο γιατρός κατέβηκε ως το ασθενοφόρο, αλλά μόλις άκουσε ότι πάνε στο ΕΛΠΙΣ δεν τον συνόδευσε»

Για το περιστατικό μίλησε στον ΣΚΑΪ ο Γιώργος Μαθιόπουλος, πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, περιγράφοντας όσα, σύμφωνα με τον ίδιο, αντίκρισαν οι διασώστες όταν έφτασαν στο ιατρείο.

Ο κ. Μαθιόπουλος ανέφερε ότι οι γιατροί «δεν ήξεραν να κάνουν ΚΑΡΠΑ και περίμεναν να κάνουν οι διασώστες, οι οποίοι έκαναν τρεις κύκλους, με ό,τι προβλέπεται».

Όπως εξήγησε, όταν οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν σε ημικαθιστή θέση, γεγονός που, όπως ανέφερε, δεν επέτρεπε να πραγματοποιηθεί σωστά η διαδικασία της ΚΑΡΠΑ.

Οι διασώστες, σύμφωνα με την περιγραφή του, «τον έβαλαν οριζόντια, έκαναν ό,τι απαιτούνταν, δυστυχώς δεν ανατάχθηκε, τον κατέβασαν με οξυγόνο στο ασθενοφόρο και από εκεί τον μετέφεραν στο ΕΛΠΙΣ».

Ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι κανένας από τους γιατρούς δεν συνόδευσε τον τραγουδιστή κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

«Δεν τον συνόδευσε ο γιατρός, έφθασε στο ασθενοφόρο, όταν άκουσε ότι πάμε στο ΕΛΠΙΣ δεν ακολούθησε», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια διευκρίνισε ότι, κατά τη μεταφορά του Γιώργου Μαζωνάκη από τον πρώτο όροφο προς το ασθενοφόρο, ένας γιατρός κατέβηκε μαζί τους, όμως τελικά δεν επιβιβάστηκε στο ασθενοφόρο για να τον συνοδεύσει στο νοσοκομείο.

«Αυτό δεν είναι ΚΑΡΠΑ»

Ο Γιώργος Μαθιόπουλος ρωτήθηκε επίσης εάν οι γιατροί είχαν επιχειρήσει ΚΑΡΠΑ πριν φτάσει το πλήρωμα του ΕΚΑΒ.

«Όταν πήγαν οι διασώστες τον βρήκαν να κάνει σε ημικαθιστή θέση και να του κάνουν ΚΑΡΠΑ με το ένα χέρι», είπε και τόνισε: «Αυτό δεν είναι ΚΑΡΠΑ».

huffingtonpost.gr