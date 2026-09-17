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Κλειστή προσωρινά είναι γύρω στις 8.30 το βράδυ, η δεξιά λωρίδα στον παρακαμπτήριο δρόμο Λεμεσού, στην κατεύθυνση προς Πάφο, στο ύψος της περιοχής Τσιρείου, λόγω οδικής σύγκρουσης.

Στο σημείο βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας για παροχή βοήθειας, ρύθμιση της τροχαίας κίνησης και διενέργεια εξετάσεων.

Τα εμπλεκόμενα οχήματα έχουν ακινητοποιηθεί εντός της δεξιάς λωρίδας του δρόμου. Γίνονται προσπάθειες μετακίνησης τους με ρυμουλκό.

Οι διερχόμενοι οδηγοί καλούνται να οδηγούν τα οχήματα τους με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα και να ακολουθούν τις οδηγίες των μελών της Αστυνομίας.