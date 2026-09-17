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Συστάσεις προς το κοινό για προστασία από έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους, πλημμύρες και ανεμοστρόβιλους εξέδωσε η Πολιτική Άμυνα, μετά την ανακοίνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας για μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να συνοδεύονται και από χαλάζι.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν κατά διαστήματα αρχικά το δυτικό μισό του νησιού και στη συνέχεια και άλλες περιοχές.

Η Πολιτική Άμυνα καλεί το κοινό να λάβει προληπτικά μέτρα, ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι και οι πιθανές ζημιές.

Τι συστήνεται για τον κίνδυνο πλημμυρών

Οι πολίτες καλούνται να βεβαιωθούν ότι τα φρεάτια έξω από σπίτια και χώρους εργασίας δεν είναι φραγμένα και ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά.

Σε περιοχές που είναι ευάλωτες σε πλημμύρες, συστήνεται η απομάκρυνση πολύτιμων αντικειμένων από υπόγεια, η προετοιμασία σακιών άμμου και η στερέωση αντικειμένων που ενδέχεται να παρασυρθούν από το νερό.

Σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων, η Πολιτική Άμυνα προτρέπει τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν την παραμονή ή εργασία σε υπόγειους χώρους.

Τι να κάνετε κατά τη διάρκεια πλημμύρας

Όσοι βρίσκονται μέσα σε κτήριο καλούνται να εγκαταλείψουν υπόγειους χώρους και να μετακινηθούν σε ασφαλές, ψηλότερο σημείο.

Σε εξωτερικούς χώρους, συστήνεται να μην επιχειρείται διάσχιση πλημμυρισμένων δρόμων, είτε πεζή είτε με αυτοκίνητο, ποδήλατο ή μοτοσυκλέτα.

Σε περίπτωση που ένα όχημα ακινητοποιηθεί, η Πολιτική Άμυνα συστήνει την εγκατάλειψή του, καθώς υπάρχει κίνδυνος να παρασυρθεί ή να πλημμυρίσει.

Οι πολίτες πρέπει επίσης να παραμένουν μακριά από ηλεκτροφόρα καλώδια και περιοχές όπου έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις.

Προσοχή και μετά την υποχώρηση των νερών

Η Πολιτική Άμυνα επισημαίνει ότι οι κίνδυνοι δεν εξαφανίζονται αμέσως μετά την απόσυρση των υδάτων.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν πλημμυρισμένες περιοχές, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν σπασμένα οδοστρώματα, επικίνδυνες κλίσεις ή μολυσμένα νερά.

Πριν από την επιστροφή σε επηρεαζόμενες περιοχές, συνιστάται να αναμένεται ενημέρωση από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ πριν από εργασίες αποκατάστασης πρέπει να κλείνουν οι παροχές ηλεκτρικού ρεύματος και νερού.

Μέτρα για ανεμοστρόβιλους

Σε περίπτωση ανεμοστρόβιλου, όσοι βρίσκονται σε σπίτι καλούνται να απομακρύνουν ή να στερεώσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να μείνουν μακριά από γυάλινες επιφάνειες.

Όσοι βρίσκονται στην ύπαιθρο πρέπει, εφόσον είναι δυνατό, να παρακολουθήσουν την πορεία του ανεμοστρόβιλου και να απομακρυνθούν από τη διαδρομή του.

Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, συστήνεται να ξαπλώσουν μπρούμυτα σε κάποιο κοίλωμα, προστατεύοντας το κεφάλι τους με τα χέρια.

Προειδοποίηση και για ισχυρούς ανέμους

Η Πολιτική Άμυνα καλεί επίσης το κοινό να αποφεύγει άσκοπες μετακινήσεις σε περιοχές όπου πνέουν ισχυροί άνεμοι και να καταφεύγει σε κλειστούς χώρους.

Συστήνεται η απομάκρυνση ή στερέωση αντικειμένων από αυλές, μπαλκόνια και άλλους εξωτερικούς χώρους, καθώς και η αποφυγή δραστηριοτήτων σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, πινακίδες και μπαλκόνια.

Παράλληλα, η Πολιτική Άμυνα συστήνει στους εργοδότες να λαμβάνουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία εργαζομένων σε εξωτερικούς χώρους, περιλαμβανομένης, όπου χρειάζεται, της προσωρινής αναστολής εργασιών σε εργοτάξια.