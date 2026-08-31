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Συναγερμός για ακραία καιρικά φαινόμενα και για κίνδυνο πλημμύρας σήμανε στα κινητά των πολιτών από το σύστημα CY-Alert κατά τη διάρκεια του Σαββάτου, ενόσω το νησί μας σφυροκοπούσε έντονη κακοκαιρία εξαιτίας της οποίας έχασε τη ζωή του και ένας άνθρωπος. Για την εν λόγω προειδοποίηση, ωστόσο, προκλήθηκαν ερωτήματα και ξεσηκώθηκαν αντιδράσεις, καθώς εστάλη μετά την έναρξη των καταιγίδων, στις 12:15, ενώ ορισμένοι την έλαβαν ακόμη πιο αργά ή και καθόλου.

Πρόκειται για ύστατο και ακραίο μέτρο, επεσήμανε για το CY-Alert, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της Πολιτικής Άμυνας, Χαρά Λαζάρου, υπογραμμίζοντας πως η απόφαση να σταλεί προειδοποίηση ελήφθη το Σάββατο αφού πρώτα γενικεύτηκαν τα φαινόμενα και τα προβλήματα. Η κ. Λαζάρου, υπογράμμισε επίσης, πως η εν λόγω προειδοποίηση δεν είναι πανάκεια και αξιοποιείται σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Κάλεσε, παράλληλα τους πολίτες που δεν έλαβαν προειδοποίηση να απευθυνθούν για βοήθεια στην αρμόδια υπηρεσία του Υφυπουργείου Καινοτομίας στο 1450 ή/και στον πωλητή των συσκευών τους.

«Να πούμε ότι η προειδοποίηση από το Τμήμα Μετεωρολογίας ήταν σε επίπεδο πορτοκαλί, όχι κόκκινο. Όμως, κρίθηκε απαραίτητο γύρω στις 12:00 να ενεργοποιηθεί το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης λόγω της χωρικής έκτασης που είχαν πάρει τα φαινόμενα. Δηλαδή, από εκεί που αναμένονταν μεμονωμένα, υπήρξε γενίκευση των φαινομένων, καλύπτοντας από 60% και πάνω της επικράτειας του νησιού μας», είπε και πρόσθεσε ότι οι εν λόγω συνθήκες πληρούσαν τα κριτήρια για το CY-Alert.

Όπως, επεσήμανε η κ. Λαζάρου, είχαν προηγηθεί προειδοποιήσεις για τα εν λόγω φαινόμενα από το Τμήμα Μετεωρολογίας και άλλες υπηρεσίες και συνεπώς η κοινωνία ήταν ενήμερη.

«Εμείς, παρ’ όλα αυτά, παρακολουθούσαμε το φαινόμενο σε συνεργασία με το Τμήμα Μετεωρολογίας με τον προγνώστη συνεχώς. Όταν γύρω στις 12:00 ενημερώθηκε ο αναπληρωτής Διοικητής Πολιτικής Άμυνας για τη γενίκευση του φαινομένου, σε συνεργασία και επικοινωνία με τον Αρχιπύραρχο και εφόσον υπήρχαν αυξημένες κλίσεις στο 112 για περιστατικά σε διαφορετικά σημεία της Κύπρου, κρίθηκε απαραίτητο να ενεργοποιηθεί το σύστημα», είπε και επεσήμαινε πως εστάλη, τελικά, στις 12:15.

«Δεν μπορείς να ενεργοποιήσεις το CY-Alert βάσει πρόγνωσης. Αυτό διότι όταν μιλάμε για πρόγνωση μιλάμε για πιθανότητες. Πολλές φορές περιμέναμε κάτι και προέκυψε κάτι άλλο. Πρέπει να ακολουθούμε την εξέλιξη των γεγονότων. Γι’ αυτό και όταν κρίθηκε απαραίτητο, ενεργοποιήθηκε το σύστημα παγκύπρια».

Ήταν πολύ σημαντικό, υπογράμμισε η κ. Λαζάρου να περιορίσει ο κόσμος τις μετακινήσεις του για να μην βρεθεί μπροστά στον κίνδυνο. «Μπορεί ορισμένοι να είχαν λανθασμένα την εντύπωση ότι είχε περάσει το φαινόμενο, ενώ στην πραγματικότητα ήταν σε εξέλιξη σε κάποιο άλλο σημείο της επαρχίας τους. Θέλαμε να αποφύγουμε το ενδεχόμενο να μετακινηθούν και να φτάσουν στην κακοκαιρία και, παράλληλα, να διευκολύνουμε το έργο των υπηρεσιών πρώτης ανταπόκρισης που είχαν να φροντίσουν για πλήθος περιστατικών».

Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, υπογράμμισε η κ. Λαζάρου, και δεν μπορεί να προγραμματιστεί εκ των προτέρων το πότε θα ενεργοποιείται στο CY–Alert. Αυτός είναι και ο λόγος, είπε, που δεν μπορούσε να σταλεί νωρίτερα, κατά την έναρξη των φαινομένων.

Εξάλλου, υπογράμμισε, οι προειδοποιήσεις του CY-Alert είναι το ύστατο μέτρο αφού πρώτα εξαντληθούν άλλα μέσα ενημέρωσης των πολιτών και παράλληλα είναι το ύψιστο και το πιο ακραίο. «Για το λόγο αυτό πρέπει να αξιοποιείται φειδωλά και με σύνεση. Ώστε ο κόσμος να μην το συνηθίσει, αλλά να του δίδει την απαραίτητη προσοχή».

Υπάρχουν, είπε, παραδείγματα χωρών που λόγω υπερβολικής χρήσης ο κόσμος άρχιζε σιγά-σιγά να το αγνοεί και ο ρόλος του να ασθενεί. «Οπότε είναι σημαντικό να χρησιμοποιείται ακριβώς τη στιγμή που πρέπει».

Άλλοι στις 12:12, άλλοι στις 13:00

Σε σχέση με τη διαφορά ώρας της προειδοποίησης σε αριθμό παραληπτών, η κ. Λαζάρου διευκρίνισε πως τα αίτια βρίσκονται σε τεχνικά χαρακτηριστικά των κινητών. «Χρειάζεται να κάνουμε την απαραίτητη αναβάθμιση στο λογισμικό. Αν δεν είχαν ενημερωμένη τη συσκευή τους στην τελευταία έκδοση του λογισμικό τους, ενδέχεται να παρουσιάζονται αυτές οι διαφορές στην ώρα λήψης της ειδοποίησης».

Ένας άλλος παράγοντας αφορά στο σήμα, αν δηλαδή είχαν σήμα οι συσκευές την ώρα που αποστέλλεται η ειδοποίηση.

Η κ. Λαζάρου, προέτρεψε του πολίτες να απευθυνθούν στο 1450, τη γραμμή επικοινωνίας για βοήθεια από το Υφυπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας. «Μπορεί κάποιος να λάβει κατευθυντήριες τηλεφωνικώς». Επιπλέον, είπε, μπορούν να απευθύνονται στα καταστήματα από τα οποία αγόρασαν τις συσκευές. «Πρέπει να ρωτήσουν αν το κινητό τους υποστηρίζει την τεχνολογία Cell Broadcast».

Είναι πολύ σημαντικό, είπε, το σύστημα να είναι στη διάθεσή των πολιτών για τα εξαιρετικά έκτακτα περιστατικά.

Αυτούσιο το μήνυμα:

«Στην περιοχή σας υπάρχει έντονη βροχόπτωση με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις και παραμείνετε στο σπίτι σας, για τη δική σας ασφάλεια. Παρακαλούμε να ενημερώνεστε και να ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.

In your area there is heavy rainfall with an increased risk of flooding. Avoid unnecessary travel and remain at home for your safety. Stay informed and follow the instructions of the Authorities».