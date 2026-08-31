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Ως μία από τις μεγαλύτερες αμυντικές συμφωνίες στην ιστορία του Ισραήλ και ταυτόχρονα ως ακόμη έναν κρίκο στη διαρκώς στενότερη στρατηγική σχέση Αθήνας – Τελ Αβίβ παρουσιάζει το Bloomberg τη συμφωνία ύψους 3 δισ. ευρώ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Το αμερικανικό πρακτορείο δεν στέκεται μόνο στα οπλικά συστήματα που θα αποκτήσει η Ελλάδα. Τοποθετεί τη συμφωνία, που υπεγράφη σήμερα, στον ευρύτερο γεωπολιτικό ανασχηματισμό της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, επισημαίνοντας ότι έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Ισραήλ – Τουρκίας έχουν επιδεινωθεί, ενώ η Άγκυρα έχει προχωρήσει σε συμφωνία συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν.

Μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες του Ισραήλ

Το Bloomberg υπογραμμίζει το μέγεθος του ελληνικού εξοπλιστικού προγράμματος, σημειώνοντας ότι η συμφωνία των 3 δισ. ευρώ –περίπου 3,5 δισ. δολαρίων– είναι μία από τις μεγαλύτερες που έχει εξασφαλίσει ποτέ η ισραηλινή αμυντική βιομηχανία.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» θα στηριχθεί σε ισραηλινής κατασκευής συστήματα και στην επιχειρησιακή εμπειρία που έχει αποκτήσει το Ισραήλ από τη χρήση πολυεπίπεδης αεράμυνας.

Η Ελλάδα θα αποκτήσει τα συστήματα αναχαίτισης David’s Sling και SPYDER της Rafael Advanced Defense Systems, καθώς και το BARAK MX της Israel Aerospace Industries.

Παράλληλα, η Rafael θα αναπτύξει ένα εθνικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου, το οποίο θα ενοποιεί τον νέο εξοπλισμό σε μια κοινή αρχιτεκτονική αεράμυνας.

Η Τουρκία στο γεωπολιτικό κάδρο

Το στοιχείο στο οποίο δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα το Bloomberg είναι το timing της συμφωνίας.

Το πρακτορείο επισημαίνει ότι αυτή υπογράφεται μετά την επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Τουρκίας, του μακροχρόνιου περιφερειακού ανταγωνιστή της Ελλάδας, αλλά και μετά την είσοδο της Άγκυρας σε νέο σχήμα συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν.

Μάλιστα, την ίδια ημέρα με την υπογραφή της ελληνοϊσραηλινής συμφωνίας πραγματοποιείται στην Κωνσταντινούπολη η πρώτη συνεδρίαση της στρατηγικής πολιτικής και αμυντικής επιτροπής που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της λεγόμενης Συμφωνίας Άμυνας της Μέκκας.

Η χρονική σύμπτωση αναδεικνύει, κατά την ανάγνωση του Bloomberg, δύο παράλληλες διαδικασίες: από τη μία τη στενότερη στρατηγική σύγκλιση Ελλάδας και Ισραήλ και από την άλλη την οικοδόμηση νέων περιφερειακών συνεργασιών γύρω από την Τουρκία.

«Εποχή ριζικών αλλαγών»

Στο ίδιο πλαίσιο το Bloomberg εντάσσει και τη δήλωση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια μετά την υπογραφή της συμφωνίας.

«Βρισκόμαστε σε μια εποχή ριζικών αλλαγών», ανέφερε ο υπουργός, επισημαίνοντας ότι οι σύγχρονες συγκρούσεις έχουν ήδη μεταβάλει τις παραμέτρους της στρατιωτικής άμυνας και της αποτροπής.

Η ελληνική επιλογή μιας πολυεπίπεδης αεράμυνας αντανακλά ακριβώς αυτή τη μεταβολή: την ανάγκη ταυτόχρονης αντιμετώπισης διαφορετικών απειλών, από πυραύλους έως μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η στρατηγική σχέση Αθήνας – Τελ Αβίβ

Το Bloomberg υπενθυμίζει ότι Ελλάδα και Ισραήλ διατηρούν εδώ και χρόνια στενές σχέσεις, οι οποίες έχουν ενισχυθεί περαιτέρω μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023 και τον πόλεμο που ακολούθησε στη Γάζα.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ισραέλ Κατζ, μετά την τελετή υπογραφής στο Τελ Αβίβ, έκανε λόγο για «κοινά στρατηγικά συμφέροντα» και «κοινές περιφερειακές προκλήσεις».

Η τοποθέτησή του είχε σαφές γεωπολιτικό βάρος.

«Σε μια εποχή κατά την οποία παράγοντες με ηγεμονικές φιλοδοξίες επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή, το Ισραήλ και η Ελλάδα θα συνεχίσουν να εμβαθύνουν την αμυντική και στρατηγική συνεργασία τους», δήλωσε.

Και Drone Dome για στρατηγικές εγκαταστάσεις

Πέρα από τη συμφωνία των 3 δισ. ευρώ, το Bloomberg αναδεικνύει και μία δεύτερη, συμπληρωματική συμφωνία ύψους 26 εκατ. ευρώ.

Η Ελλάδα θα προμηθευτεί συστήματα Drone Dome της Rafael για την προστασία στρατηγικών εγκαταστάσεων από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και την ενίσχυση των υφιστάμενων δυνατοτήτων άμυνας.

Η συνολική εικόνα που μεταφέρει το Bloomberg είναι, έτσι, ευρύτερη από μια μεγάλη εξοπλιστική αγορά: η «Ασπίδα του Αχιλλέα» παρουσιάζεται ως μέρος της αναδιάταξης των στρατηγικών συμμαχιών σε μια περιοχή όπου οι ισορροπίες μεταβάλλονται γρήγορα – και όπου Ελλάδα, Ισραήλ και Τουρκία κινούνται πλέον μέσα σε νέα και ενισχυμένα πλέγματα συνεργασιών.

naftemporiki.gr