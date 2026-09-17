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Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία, με ισχύ από τις 9 το βράδυ της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου έως τις 5 το απόγευμα της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση, μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν κατά διαστήματα την Κύπρο, αρχικά το δυτικό μισό του νησιού και στη συνέχεια και άλλες περιοχές.

Η ένταση της βροχής εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 35 και 55 χιλιοστών ανά ώρα, ενώ τοπικά αναμένεται και χαλαζόπτωση.

Οι άνεμοι ενδέχεται να παρουσιάζουν μεταβολές και να ενισχύονται κατά τη διάρκεια των καταιγίδων, με τις ριπές να φτάνουν κατά τόπους έως και τα 8 μποφόρ.