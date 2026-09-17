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Συνεχίζεται σε δεύτερο στάδιο, πλέον, η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη κι ενώ οι δύο γιατροί μεταφέρθηκαν τα ξημερώματα στον Κορυδαλλό.

Ο Γιώργος Μαθιόπουλος, πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, μιλώντας στον ΣΚΑΪ ανέφερε ότι οι γιατροί «δεν ήξεραν να κάνουν ΚΑΡΠΑ και περίμεναν να κάνουν οι διασώστες, οι οποίοι έκαναν τρεις κύκλους, με ό,τι προβλέπεται».

Ειδικότερα, ανέφερε ότι το να βρίσκεις έναν άνθρωπο σε ανακοπή σε ημικαθιστή θέση αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείς να κάνεις ΚΑΡΠΑ. Όπως εξήγησε, οι διασώστες «τον έβαλαν οριζόντια, έκαναν ό,τι απαιτούνταν, δυστυχώς δεν ανατάχθηκε, τον κατέβασαν με οξυγόνο στο ασθενοφόρο και από εκεί τον μετέφεραν στο ΕΛΠΙΣ».

Σημείωσε, δε, ότι οι γιατροί δεν τον συνόδευσαν στο νοσοκομείο. «Δεν τον συνόδευσε ο γιατρός, έφθασε στο ασθενοφόρο, όταν άκουσε ότι πάμε στο ΕΛΠΙΣ δεν ακολούθησε», είπε αρχικά, εξηγώντας ότι κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του Γιώργου Μαζωνάκη από τον πρώτο όροφο στο ασθενοφόρο κατέβηκε μαζί ο γιατρός για να συνοδεύσει, αλλά δεν συνέχισε στο ασθενοφόρο.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση των δημοσιογράφων για το αν του έκαναν ΚΑΡΠΑ οι γιατροί πριν πάνε οι διασώστες, ο κ. Μαθιόπουλος επανέλαβε ότι «όταν πήγαν οι διασώστες τον βρήκαν να κάνει σε ημικαθιστή θέση και να του κάνουν ΚΑΡΠΑ με το ένα χέρι», είπε και τόνισε: «Αυτό δεν είναι ΚΑΡΠΑ».

iefimerida.gr