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Νέες κοινές πρωτοβουλίες για ενίσχυση των οικονομικών και επιχειρηματικών σχέσεων Κύπρου και Ελλάδας, με στόχο μεγαλύτερη εξωστρέφεια και ευκολότερη πρόσβαση των επιχειρήσεων των δύο χωρών σε τρίτες αγορές, συζητήθηκαν στη συνάντηση του Υφυπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, αρμόδιου για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια, Χάρη Θεοχάρη, με την ηγεσία του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου–Ελλάδας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου, στη συνάντηση, στην οποία συμμετείχε και ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο, Κωνσταντίνος Κόλλιας, ο κ. Θεοχάρης εξέφρασε την ικανοποίηση της ελληνικής κυβέρνησης για τη σημαντική πρόοδο που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στην οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.

Όπως ανέφερε, ο οικονομικός χώρος Κύπρου και Ελλάδας «συνεχώς ενοποιείται», γεγονός που δημιουργεί ευνοϊκότερες συνθήκες για την επέκταση κυπριακών και ελληνικών επιχειρήσεων στις αντίστοιχες αγορές.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις δυνατότητες που προσφέρουν η γεωγραφική θέση και τα επιχειρηματικά δίκτυα των δύο χωρών. Ο κ. Θεοχάρης σημείωσε ότι η Κύπρος μπορεί να αποτελέσει γέφυρα για την είσοδο ελληνικών επιχειρήσεων στις αραβικές αγορές, ενώ η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως πύλη για κυπριακές επιχειρήσεις προς τα Βαλκάνια.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου–Ελλάδας, Ιωσήφ Ιωσήφ, παρουσίασε τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ο Σύνδεσμος για περαιτέρω ενίσχυση των διμερών οικονομικών και επιχειρηματικών δεσμών.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η καθιέρωση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Κύπρου–Ελλάδας και η στήριξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης των δύο χωρών, καθώς και άλλες δράσεις που αποσκοπούν στη διεύρυνση της συνεργασίας.

Ο κ. Ιωσήφ επανέφερε παράλληλα την πρόταση για δημιουργία κοινών τουριστικών πακέτων Κύπρου και Ελλάδας με στόχο μακρινές αγορές, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και η Ιαπωνία.

Στόχος της πρότασης είναι οι δύο χώρες να προσελκύουν από κοινού επισκέπτες από αγορές μεγάλων αποστάσεων, αξιοποιώντας συνδυαστικά τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου εισηγήθηκε και τη δημιουργία κοινών επενδυτικών πακέτων και δράσεων για την προσέλκυση κεφαλαίων σε Κύπρο και Ελλάδα, μέσα από μια συντονισμένη στρατηγική που θα παρουσιάζει τις δύο χώρες ως έναν ευρύτερο επενδυτικό και επιχειρηματικό προορισμό.

Ο κ. Θεοχάρης εξέφρασε τη συμφωνία του με τις δύο προτάσεις, επισημαίνοντας τη σημασία της ανάπτυξης συνεργειών που μπορούν να ενισχύσουν την εξωστρέφεια των κυπριακών και ελληνικών επιχειρήσεων.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην προώθηση νέων κοινών δράσεων, με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση των οικονομικών και επιχειρηματικών σχέσεων Κύπρου και Ελλάδας και την καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων συνεργασίας σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

Εκ μέρους του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου–Ελλάδας στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Αναπληρωτής Πρόεδρος Παναγιώτης Παπαφιλίππου και η Αντιπρόεδρος Ξένια Φωτίου.