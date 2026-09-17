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Πυροβολισμοί ρίφθηκαν αργά το βράδυ της Τετάρτης εναντίον κτηρίου στην περιοχή της Λινόπετρας, στη Λεμεσό, με αποτέλεσμα να προκληθούν, εκ πρώτης όψεως, ζημιές σε γυάλινα σημεία του κτηρίου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 10:50 το βράδυ.

Πληροφορίες του philenews αναφέρουν ότι το κτήριο ανήκει σε 60χρονο Ουκρανό κάτοχο κυπριακής ταυτότητας και σε αυτό στεγάζονται τα γραφεία ομίλου εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς των κτηματομεσιτικών, των επενδύσεων και της τεχνολογίας.

Τους πυροβολισμούς άκουσαν κάτοικοι, οι οποίοι ενημέρωσαν τις Αρχές. Μέλη της Αστυνομίας διερευνούν το περιστατικό, ενώ εξετάζουν και κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, με στόχο τον εντοπισμό των δύο δραστών οι οποίοι επέβαιναν σε μοτοσικλέτα.

Από τους πυροβολισμούς φαίνεται να προκλήθηκαν ζημιές στο γυαλί της κύριας εισόδου του κτηρίου, καθώς και σε γυαλί παραθύρου στον πρώτο όροφο. Στο σημείο εντοπίστηκαν 5 κάλυκες.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις για την υπόθεση.