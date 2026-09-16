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Μέχρι την τελευταία στιγμή θα τρέχουν οι διοργανωτές της συναυλίας της Πάολα σε λατομείο στα Πυργά προκειμένου να εξασφαλίσουν τη σχετική άδεια διεξαγωγής της, αφού μέχρι στιγμής η έγκριση δεν έχει δοθεί από τον Έπαρχο Λάρνακας κ. Οδυσσέα Κ. Χατζηστεφάνου.

Όπως ανέφερε ο ίδιος στο philenews, δεν μπορεί να εκδώσει τη σχετική άδεια αν δεν διενεργηθεί έλεγχος από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία τον ενημέρωσε, πως προτού στηθεί η σκηνή δεν μπορεί να επιθεωρήσει την κατάσταση επιτόπου.

Μέχρι στιγμής, μόνο ο Δήμος Λευκάρων έδωσε αρνητική απάντηση στη διεξαγωγή της συναυλίας, αλλά αρμόδιο (από πλευράς Τοπικής Αρχής) θεωρείται το κοινοτικό συμβούλιο Πυργών, εντός της δικαιοδοσίας του οποίου προγραμματίστηκε η συναυλία.

Κατά της διεξαγωγής της εκδήλωσης τάχθηκε και η Μονή Σταυροβουνίου, αλλά στην περίπτωση αυτή δεν περιλαμβανόταν στις υπηρεσίες από τις οποίες ζητήθηκε η έγκριση.

Όπως ανέφερε ο Έπαρχος Λάρνακας στον «Φ», θετική συγκατάθεση έδωσε το Τμήμα Μεταλλείων, το Τμήμα Δασών, η κοινότητα Πυργών και η Αστυνομία.

Ο ίδιος ανέφερε στον «Φ», ότι οι διοργανωτές έπρεπε να υποβάλουν την αίτησή τους εγκαίρως ώστε να μην τρέχουν οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες την τελευταία στιγμή να διενεργήσουν τους απαραίτητους ελέγχους ώστε να εκδοθούν οι άδειες που απαιτούνται.

Πάντως, με βάση τα δεδομένα και νοουμένου ότι η απάντηση της Πυροσβεστικής θα είναι θετική, η έγκριση θεωρείται σχεδόν δεδομένη. Στην περίπτωση κατά την οποία η Πυροσβεστική θέσει οποιουσδήποτε όρους (για σκοπούς ασφάλειας του κοινού ή και των καλλιτεχνών) θα πρέπει να υπάρξει συμμόρφωση προτού εκδοθεί η άδεια.

Σημειώνεται, πως η συναυλία είχε προγραμματιστεί για τις 11 Σεπτεμβρίου αλλά αναβλήθηκε για μεθαύριο Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου λόγω του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σημειώνεται επίσης, πως ο Δήμαρχος Λευκάρων κ. Σοφοκλής Σοφοκλέους σχολιάζοντας πληροφορίες ότι οι διοργανωτές είχαν αποστείλει προσκλήσεις τόσο στον ίδιο όσον και στους αντιδημάρχους αλλά και στους δημοτικούς συμβούλους, ξεκαθάρισε πως ο ίδιος δεν θα παρευρεθεί. Το ίδιο θα πράξει και ο αντιδήμαρχος Κόρνου κ. Σταύρος Ευαγγέλου, χωρίς να σημαίνει πως οι υπόλοιποι θα παρευρεθούν στη συναυλία.

Τέλος αναφέρεται, πως κατά της διεξαγωγής της συναυλίας τάσσεται και η Ομάδα Πρωτοβουλίας Κόρνου-Πυργών, η οποία υποστηρίζει ότι από τη λειτουργία του λατομείου απειλείται το δάσος, τίθεται σε κίνδυνο το στρατόπεδο καταδρομέων, απειλείται το βουνό της Ευκάλης και τα μετόχια της Μονής Σταυροβονίου. Μάλιστα η Ομάδα εξέφρασε και τη διαφωνία της στο ενδεχόμενο επέκτασης της λατομικής ζώνης εντός του δάσους Σταυροβουνίου.