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Δεσμοφύλακας τέθηκε χθες με απόφαση της ΕΔΥ σε διαθεσιμότητα, μετά από καταγγελία που υποβλήθηκε στην Αστυνομία από γυναίκα συνάδελφό του και αφορούσε κατ’ ισχυρισμό επίθεση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, η δεσμοφύλακας κατήγγειλε πως πριν λίγες ημέρες συνάδελφός της ενώ συζητούσαν στον χώρο των φυλακών, της επιτέθηκε και την έπιασε από τον λαιμό.

Ο ίδιος δίνει άλλο ισχυρισμό, αφού φέρεται να υποστηρίζει ότι στη βιασύνη του την έσπρωξε απλά όχι όμως να την αρπάξει από το λαιμό.

Σημειώνεται ότι το περιστατικό συνέβη μπροστά σε άλλους συναδέλφους τους οι οποίοι θα κληθούν να δώσουν καταθέσεις για το τι αντιλήφθηκαν. Ήδη η διεύθυνση των φυλακών είχε αρχίσει άμεσα διοικητική έρευνα για να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς συνέβη. Ωστόσο, μετά την υποβολή της καταγγελίας στην Αστυνομία τα πράγματα πήραν πλέον άλλη τροπή γι’ αυτό και κινήθηκε η διαδικασία μέσω της ΕΔΥ, η οποία σήμερα έθεσε τον δεσμοφύλακα σε διαθεσιμότητα.

Τώρα θα αναμένεται η έρευνα της Αστυνομίας για τις περαιτέρω ενέργειες.