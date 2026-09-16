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Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (16/09), πλησίον της κοινότητας Ανδρολίκου στην επαρχία Πάφου.

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι σήμερα Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, 2026 και ώρα 15:30, εκδηλώθηκε δασική πυρκαγιά κοντά στα λατομεία της κοινότητας Ανδρολίκου, της επαρχίας Πάφου. Η πυρκαγιά εντοπίστηκε από κοντινό παρατηρητήριο.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 16:30 αφού έκαψε 5 δεκάρια καλυμμένα με χαμηλή άγρια βλάστηση.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εργάστηκαν, 23άτομα του Τμήματος Δασών με 5πυροσβεστικά οχήματα και ένα προωθητή γαιών, 9 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 2 πυροσβεστικά οχήματα και 2 προωθητές γαιών. Από αέρος συνέδραμαν και 5 πτητικά μέσα.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.