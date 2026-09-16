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Την παραίτησή της από τη θέση της Προέδρου της Νεολαίας ΕΔΕΚ υπέβαλε κατά τη συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου της Νεολαίας η Σοφία Μακρή Χριστοδούλου, μετά την ανάληψη της Προεδρίας της ΕΔΕΚ.

Σε δήλωσή της αναφέρει ότι με την παραίτησή της έκλεισε ένας κύκλος γεμάτος συγκινήσεις, εμπειρίες και πολύτιμα εφόδια, σημειώνοντας ότι υπηρέτησε τη Νεολαία ΕΔΕΚ από τη θέση της Προέδρου για σχεδόν έναν χρόνο.

Όπως αναφέρει, από τη θητεία της κρατά «τις αμέτρητες ώρες με τους συναγωνιστές και τις συναγωνίστριες», τις δράσεις, τις εκδηλώσεις, τις δυσκολίες και τις εμπειρίες, αλλά πάνω απ’ όλα την «περηφάνια και την τιμή» που είχε να υπηρετήσει την ιστορική Νεολαία της ΕΔΕΚ.

Η ίδια σημειώνει ότι ο λόγος της παραίτησής της είναι γνωστός, καθώς πλέον υπηρετεί την ΕΔΕΚ από τη θέση της Προέδρου.

Αναφερόμενη στον νέο της ρόλο, δηλώνει ότι απέναντι στην «πλούσια και βαριά ιστορία της ΕΔΕΚ» και έχοντας την ευθύνη απέναντι στον κόσμο του κόμματος, έχει ως βασική υποχρέωση να υλοποιήσει την απαίτηση των μελών της.

«Να ενώσουμε ξανά τα κομμάτια μας. Να αποκαταστήσουμε τη δημοκρατία και τη συλλογικότητα. Να σταθούμε ξανά δυνατοί και περήφανοι στα πόδια μας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, δηλώνει ότι θα υπηρετήσει πλέον την ΕΔΕΚ με την ίδια αγωνιστικότητα, το ίδιο αίσθημα τιμής και την ίδια συναίσθηση ευθύνης.

Η νέα Πρόεδρος της ΕΔΕΚ ευχαρίστησε τα μέλη της Νεολαίας ΕΔΕΚ, καθώς και όλους τους συναγωνιστές και τις συναγωνίστριες που, όπως αναφέρει, στάθηκαν και στέκονται δίπλα της.

Διαβεβαίωσε, τέλος, ότι θα παραμείνει δίπλα στη Νεολαία ΕΔΕΚ για οτιδήποτε χρειαστεί το νέο Κεντρικό Συμβούλιο, κλείνοντας με το μήνυμα: «Κάθε νέος και Λοΐζου. Ο αγώνας συνεχίζεται».