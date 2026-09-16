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Στέφανος Στεφάνου και Σοφία Μακρή είχαν σήμερα το πρωί την πρώτη τους συνάντηση. Η οποία, μπορεί να ήταν εθιμοτυπικού χαρακτήρα, είχε όμως ένα πολιτικό στίγμα ουσίας. Όπως πληροφορούμαστε, οι ηγέτες του ΑΚΕΛ και της ΕΔΕΚ συζήτησαν για θέματα που ενώνουν τα δύο κόμματα αλλά και τη μακρά ιστορία τους.

Σε θέματα πολιτικής άγγιξαν ζητήματα κοινωνικής ατζέντας και βρήκαν κοινά σημεία και κοινές ανησυχίες. Είπαν και για τις προεδρικές εκλογές. Όχι συγκεκριμένα, αλλά μια γενική εκτίμηση για το πολιτικό σκηνικό και πώς αυτό μπορεί να εξελιχθεί. Και το σημαντικότερο, ο Στέφανος Στεφάνου διαμήνυσε, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, προς την Σοφία Μακρή, πώς θέλει να ανοίξει ξανά διαύλους επικοινωνίας με την ΕΔΕΚ.

Στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο γγ του ΑΚΕΛ σημείωσε ότι είχαν μια πρώτη συζήτηση για τη συνεργασία που είχαν στο παρελθόν στα δύο κόμματα.

«Καλωσόρισα σήμερα στα γραφεία της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, τη Νέα Πρόεδρο της ΕΔΕΚ. Είναι ωραίο να έχεις συναντήσεις με νέους ανθρώπους όπως είναι η Σοφία και μάλιστα νέους ανθρώπους που είναι πολιτικοποιημένοι και αναλαμβάνουν ευθύνες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μια πολύ μεγάλη ευθύνη για ένα ιστορικό κόμμα όπως είναι η ΕΔΕΚ. Ένα κόμμα με το οποίο στο παρελθόν και πιο πρόσφατα είχαμε συνεργασία σε διάφορα επίπεδα», ανέφερε.

«Είναι κάτι το οποίο κουβεντιάσαμε σήμερα αδρομερώς έχοντας υπόψη ότι είναι μια πρώτη συνάντηση γνωριμίας. Αλλά αξιοποιήσαμε την ευκαιρία για να συζητήσουμε και τους κοινούς αγώνες και την κοινή προσπάθεια για την Κύπρο, για την κοινωνία τους απλούς ανθρώπους που τα δύο κόμματα μας είχαν στο παρελθόν για να δώσουμε και να ανοίξουμε νέους δρόμους και νέους ορίζοντες για μια τέτοια συνεργασία προς όφελος πάντοτε της πατρίδας μας και των απλών ανθρώπων», πρόσθεσε.

«Ευχήθηκα στη νέα πρόεδρο της ΕΔΕΚ καλή δουλειά και καλές επιτυχίες. Και σίγουρα αυτή η συνάντηση που είχαμε δεν θα είναι η τελευταία αλλά θα ακολουθήσουν και άλλες», κατέληξε.