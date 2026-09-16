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Τον δρόμο προς τη φυλακή παίρνουν η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, οι οποίοι κατηγορούνται σε σχέση με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ύστερα από μια πολύωρη απολογητική διαδικασία, διάρκειας περίπου 18 ωρών, οι δύο γιατροί κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως.

Αναστάτωση στα δικαστήρια: Αισθάνθηκε αδιαθεσία η Ιωάννα Γάκα

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και λίγο αφότου ολοκλήρωσε την απολογία της, η Ιωάννα Γάκα αισθάνθηκε αδιαθεσία. Τότε, αστυνομικοί τη βοήθησαν να ξαπλώσει στα καθίσματα έξω από τα ανακριτικά γραφεία. Μάλιστα, ο σύζυγός της διέκοψε την απολογία του για να βοηθήσει.

Από την άλλη, η ίδια, κλαίγοντας, φώναζε στους διασώστες ότι δεν χρειάζεται βοήθεια.

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος απείλησε ότι θα κάνει απεργία πείνας

Από την πλευρά του, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος απείλησε ότι θα προχωρήσει σε απεργία πείνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά το άκουσμα της απόφασης για την προφυλάκιση ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος φέρεται να είπε ότι «θα ξεκινήσει απεργία πείνας και δίψας».

Θάνατος Μαζωνάκη: Αρνούνται τις κατηγορίες οι γιατροί -Ρίχνουν ευθύνες στο ΕΚΑΒ, τι λένε για τα alarm στο μηχάνημα

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η Ιωάννα Γάκα πέρασαν τις πύλες της Ευελπίδων περίπου στη 1:00 το μεσημέρι της Τρίτης και οι απολογίες τους ολοκληρώθηκαν λίγο μετά τις 6:30 το πρωί της Τετάρτης. Το ζευγάρι, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, προφυλακίστηκε.

Όπως έγραψε η Λία Κοντοπούλου στο iefimerida, μέσω του απολογητικού υπομνήματος που κατέθεσαν, επιχείρησαν να αντικρούσουν το αναβαθμισμένο κατηγορητήριο όπου τους αποδίδεται το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο τελεσθείσας διά παραλείψεως.

Κατά πληροφορίες, και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία και φέρονται να επέρριψαν ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ, επιμένοντας ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή στις 16:15. Όπως ισχυρίζονται, ενημέρωσαν το ΕΚΑΒ στις 16:21 και στις 16:26 έφτασε το ασθενοφόρο. Σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν στον ανακριτή, στο ασθενοφόρο δεν υπήρχε φορείο. Γι’ αυτόν τον λόγο, όπως υποστήριξαν οι κατηγορούμενοι, οι διασώστες έβαλαν τον τραγουδιστή σε κάθισμα για να τον κατεβάσουν από το ιατρείο διακόπτοντας την ΚΑΡΠΑ.

Σε ό,τι αφορά τα alarm που καταγράφηκαν από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, οι γιατροί φέρονται να εξήγησαν πως πρόκειται για ενδείξεις που ενεργοποιούνται όταν σπάει η φλέβα του ασθενούς.

Ερωτηθείσα για τις φωτογραφίες και το βίντεο που κατέγραψε κατά τη διάρκεια της θεραπείας, υποστήριξε ότι αποτελεί πάγια πρακτική της να καταγράφει τους ασθενείς της και ότι τη φωτογραφία δεν την έστειλε στον σύζυγό της, αλλά σε τρίτο πρόσωπο, το οποίο και κατονόμασε.

Παράλληλα, οι δύο γιατροί υποστήριξαν ότι το ιατρείο λειτουργούσε νόμιμα και ότι τα μηχανήματα ήταν δηλωμένα στον Ιατρικό Σύλλογο, για τα έτη 2025 και 2026, με τα σχετικά τιμολόγια.

Το σκοτεινό κενό των 49 λεπτών

Ωστόσο, τα στοιχεία που συνέλεξε η αστυνομική προανάκριση και κυρίως τα αποτελέσματα από την ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, τα οποία προστέθηκαν στη δικογραφία το πρωί της Δευτέρας, ήταν ιδιαιτέρως επιβαρυντικά. Μεταξύ αυτών είναι και το χρονικό διάστημα 49 λεπτών που μεσολαβεί από την πρώτη παύση της θεραπείας πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζωνάκη μέχρι την κλήση στο ΕΚΑΒ, κατά το οποίο έχουν καταγραφεί τέσσερα alarm, καθώς και ένα restart, που σύμφωνα με το κατηγορητήριο αγνοήθηκαν από τους γιατρούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανακριτής όρισε δύο τεχνικούς πραγματογνώμονες για να καταθέσουν σχετικά με τη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης.

Να σημειωθεί ότι, μετά την απόφαση προφυλάκισης, η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος μεταφέρθηκαν εκ νέου στο ΑΤ Κυψέλης.

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος θα κρατηθεί στη ΓΑΔΑ μέχρι να αποφασιστεί σε ποια φυλακή θα μεταφερθεί, ενώ η Ιωάννα Γάκα κρατείται προς ώρας στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Αθηνών.

iefimerida.gr