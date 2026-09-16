Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Διαμαρτυρία ενάντια στη στοχοποίηση περιβαλλοντικών οργανώσεων και ενεργών πολιτών, πραγματοποιεί έξω από τη Βουλή το Κόμμα για τα Ζώα, εκφράζοντας την έντονη αντίθετή του στην πρωτοβουλία που εγγράφηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος για την εξέταση των «επιπτώσεων της δράσης συγκεκριμένων ακτιβιστικών οργανώσεων» που δραστηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος.

Την ίδια ώρα, έξω από τη Βουλή παρατάχθηκαν δεκάδες κυνηγοί, οι οποίοι διαμαρτύρονται για περιστατικά παρενόχλησης κατά τη διάρκεια της νόμιμης κυνηγετικής δραστηριότητας.

Έντονη είναι και η παρουσία της Αστυνομίας που επιστράτευσε μέχρι και τον «Αίαντα».

Σημειώνεται πως το Κόμμα για τα Ζώα, διαμαρτύρεται θέλοντας να περάσει το μήνυμα πως «ο ακτιβισμός δεν είναι αδίκημα», ενώ κύριο σύνθημα έχει τη φράση «Μη στοχοποιείτε αυτούς που προστατεύουν τη φύση, στόχος πρέπει να είναι η λαθροθηρία, όχι οι ακτιβιστές».

Από την άλλη, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου, «τα τελευταία χρόνια έχει καταγγείλει και αναδείξει το σοβαρό πρόβλημα των παρενοχλήσεων που δέχονται νόμιμοι κυνηγοί από μεμονωμένα άτομα ή οργανωμένες ομάδες κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής δραστηριότητας». Τονίζει, όμως παράλληλα πως καταδικάζει κάθε παράνομη κυνηγετική δραστηριότητα.