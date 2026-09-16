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Αναταράξεις και έντονες αντιδράσεις στους κόλπους της κοινωνίας των πολιτών προκαλεί η απόφαση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος να εγγράψει προς συζήτηση θέμα που αφορά τη δράση περιβαλλοντικών και ακτιβιστικών οργανώσεων. Με αφορμή την αυξημένη παρακολούθηση και τις καταγγελίες γύρω από παράνομες δραστηριότητες όπως η λαθροθηρία και η περιβαλλοντική υποβάθμιση, η απόφαση της Βουλής να εξετάσει «μέτρα αντιμετώπισης του φαινομένου» έχει ξεσηκώσει κύμα διαμαρτυριών.

Με κοινή ανοικτή επιστολή που απέστειλαν, προς την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου, τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος και το σύνολο των βουλευτών, 18 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ξεκαθαρίζουν ότι η δράση τους δεν είναι «φαινόμενο προς αντιμετώπιση», αλλά θεμέλιο του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Στην επιστολή τους, οι συνυπογράφουσες οργανώσεις εκφράζουν την έντονη ανησυχία και τις σοβαρές επιφυλάξεις τους για τον τρόπο διατύπωσης του θέματος στην Επιτροπή. Όπως σημειώνουν, η χρήση όρων όπως «φαινόμενο» και «μέτρα αντιμετώπισης» δημιουργεί ένα επικίνδυνο θεσμικό προηγούμενο, το οποίο τείνει να στοχοποιήσει και να ποινικοποιήσει τη νόμιμη δράση, τη διεκδίκηση εφαρμογής των νόμων και τη δημόσια κριτική.

«Οι οργανώσεις έχουν άμεσο, πραγματικό και ενεστώς έννομο συμφέρον να προστατεύουν το περιβάλλον, να υπερασπίζονται ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες, να παρακολουθούν την εφαρμογή της νομοθεσίας και να καταγράφουν παραβιάσεις», αναφέρεται χαρακτηριστικά, ενώ υπογραμμίζεται ότι πολλά από τα σοβαρότερα περιβαλλοντικά ζητήματα στην Κύπρο ήρθαν στο φως χάρη στην έρευνα και την κινητοποίηση ενεργών πολιτών.

Τρία αιτήματα προς τη Βουλή

Οι 18 οργανώσεις καλούν το Κοινοβούλιο και τα κόμματα να διασφαλίσουν έμπρακτα τον δημοκρατικό χώρο δράσης τους, θέτοντας τρία συγκεκριμένα αιτήματα:

Καμία θεσμική στοχοποίηση και ποινικοποίηση: Να διασφαλιστεί ότι οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες δεν θα χρησιμοποιηθούν για να απαξιωθεί ή να διωχθεί η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών.

Προστασία του ακτιβισμού και της δημοκρατικής συμμετοχής: Υπενθυμίζουν ότι η προστασία των περιβαλλοντικών ακτιβιστών και όσων καταγγέλλουν παραβάσεις κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα, το κοινοτικό δίκαιο, τη Σύμβαση του Aarhus (άρθρο 3, παρ. 8) καθώς και τον εθνικό Νόμο περί Προστασίας Προσώπων που Αναφέρουν Παραβάσεις του 2022 [Ν. 6(1)/2022]. Η Βουλή, όπως τονίζουν, οφείλει να επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση της παρανομίας και όχι στη φίμωση όσων την αναδεικνύουν.

Θεσμική και έμπρακτη στήριξη: Η προστασία του χώρου δράσης της κοινωνίας των πολιτών αφορά το σύνολο της δημοκρατίας, της διαφάνειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και όχι μόνο τις περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Ποιες οργανώσεις συνυπογράφουν

Την κοινή επιστολή διαμαρτυρίας και διεκδίκησης υπογράφουν 18 αναγνωρισμένοι φορείς και οργανώσεις:

ACCEPT LGBTI CYPRUS

ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών και Έρευνας

BirdLife Cyprus

CARDET

CIVIL SOCIETY ADVOCATES

Ίδρυμα Λαόνα (Laona Foundation)

Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ (NGO Support Center)

Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού (ΚΣΟΠ)

Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου

Οικολογική Κίνηση Κύπρου

Οικολογική Παρέμβαση – Φίλοι του Ακάμα

Ομάδα Πρωτοβουλίας ΜΚΟ

Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ)

Περιβαλλοντική Κίνηση Κύπρου

Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών

Save Akamas

Terra Cypria – Το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος

Φίλοι της Γης Κύπρου